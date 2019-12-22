Euro
6.58
Dolar
5.94
BIST 100
111,176.80
Altın
1,477.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yeni Tıp Denizaltı Projesi 1'inci Gemisi Pirireis'in Havuza Çekme ve 5'inci Gemisi Seydireis'in İlk Kaynak Töreni'
logo
Yaşam

Palandöken Kayak Merkezi hafta sonu cıvıl cıvıl

Kar kalınlığının 53 santimetreye ulaştığı Palandöken Kayak Merkezi, çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor.

İlhami Erkılıç   | 22.12.2019
Palandöken Kayak Merkezi hafta sonu cıvıl cıvıl Fotoğraf: İlhami Erkılıç / AA

Erzurum

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'nde, hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Kayakseverlerin kolayca ulaşabildiği, kar kalınlığının 53 santimetreye ulaştığı Erzurum'daki kayak merkezi, çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor.

Hafta sonu tatilini değerlendirmek için kayak merkezine gelen vatandaşlar, kızağa binip, snowboard ve kayak yaparak keyifli vakit geçirdi.

Merkezde kurulan platformda, canlı müzik eşliğinde her yaştan insanın eğlenceli vakit geçirirken, ailelerin çocuklarıyla kızağa binmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Tatil için merkeze gelen Ali Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rize'den Erzurum'a 20 kişilik grupla geldiklerini belirterek, "Palandöken çok güzel, hava güzel. Çok güzel ortam ve tesisler var. Hafta sonunu geçirmek için güzel etkinlik yapıyoruz." dedi.

Arkadaşlarının da söz konusu kayak merkezini çok beğendiğini ifade eden Yılmaz, tüm kayakseverleri Erzurum'a ve Palandöken'e davet etti.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail’de siyaset krizinin temel dinamikleri
Irak gösterileri: Yeni kuşaklar ve talepler
Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler sonrası Türkiye-İsrail ilişkileri
Libya'daki kırılgan ittifaklar Türkiye'yi zorlayabilir
İngiltere'de erken seçimin galibi Brexit

Benzer haberler

Palandöken Kayak Merkezi hafta sonu cıvıl cıvıl

Palandöken Kayak Merkezi hafta sonu cıvıl cıvıl

Erciyes 2020'deki etkinliklerle 'zirve' yapacak

Ardahan Göle eksi 17 dereceyle Doğu Anadolu'da en soğuk yerleşim yeri oldu

Doğuda soğuk hava etkili oluyor

Doğuda soğuk hava etkili oluyor
Kayakseverler Palandöken'de yoğunluk oluşturdu

Kayakseverler Palandöken'de yoğunluk oluşturdu
Erzurum'un asırlık geleneği '1001 Hatim'

Erzurum'un asırlık geleneği '1001 Hatim'