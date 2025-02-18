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Yaşam

Palandöken gurbetçiler aracılığıyla da Avrupa'dan turist çekiyor

Her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçi ağırlayan Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, gurbetçiler aracılığıyla da Avrupa'dan turist çekiyor.

Tevhid Furkan Nehri  | 18.02.2025 - Güncelleme : 18.02.2025
Palandöken gurbetçiler aracılığıyla da Avrupa'dan turist çekiyor Fotoğraf: Faruk Küçük/AA

Erzurum

Havalimanına 20, kent merkezine 4 kilometre uzaktaki Palandöken Kayak Merkezi, ziyaretçilerine kolay ulaşım ve konaklama imkanı sunuyor.

Kayak merkezi bölgesinde toplam 2 bin 750 yatak kapasiteli 9 otel bulunuyor.

Uzunlukları 1 ile 14 kilometre arasında değişen 55 pistte kayak yapılabilen Palandöken'de, suni karlama sistemleri sayesinde yağış olmasa dahi hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düşmesiyle kayak yapılabiliyor.

Geçen yılki kayak sezonunda ilk kez 2 milyon lift geçiş sınırını aşan Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder3200 AŞ'nin sorumluluğundaki kayak merkezi, özellikle yurt dışında yaşayan Türklerin de etkisiyle Avrupa'dan çok sayıda misafir ağırlıyor.

Almanya'dan gurbetçilerin organize ettiği turlara katılan turistler, Palandöken'de kış tatilinin keyfini çıkarıyor.

"Bu yıl Almanya'dan ikinci gelişimiz"

Berlin'den 25 kişilik Alman grubuyla kente gelen Yusuf Topraksuyu, kış tatillerinin çok keyifli geçtiğini söyledi.

Palandöken'in havasının ve otellerinin güzel olduğunu belirten Topraksuyu, şöyle konuştu:

"Geçen sene de geldik. Bu yıl Almanya'dan ikinci gelişimiz. Arkadaşlara Almanya'da anlatarak Palandöken'e davet ediyoruz, sonra beraber geliyoruz. Hem çok güzel hem fiyatlar uygun. Palandöken on numara. Avrupa'nın her yerine gittim, Avusturya'ya gittim, İtalya'ya defalarca kayak yapmak için gittim ama Erzurum başka. 30 senedir kayak yapıyorum. 3 bin metre yukarıya çıkıyorsunuz, mükemmel hava var. Herkese tavsiye ediyorum. Güvenlik anlamında da hiçbir sorun görmedim. Bu sporu yapan kişilerin hem kendilerini hem başkalarını tehlikeye atmaması gerekiyor. Şu an için her şey çok güzel."

"Avusturya Alp Dağları'na giderdim, 5 senedir artık buraya geliyorum"

Almanya'dan gelen gurbetçi Orhan Palacı ise "15 senedir Avusturya Alp Dağları'na giderdim, 5 senedir artık buraya geliyorum." dedi.

Palacı, "Elimizden geldiği kadar Palandöken'in reklamını yapıyoruz. Birçok Alman arkadaşımız şaşırıyor. Türkiye'de böyle bir tesisin olduğunu görünce mutlu oluyorlar. 'Hep Avusturya'ya gidiyordun, ne oldu?' dediler. Artık buraya geliyoruz. Burası memleketimiz. Biz de burayı elimizden geldiğince kalkındırmak istiyoruz. Yavaş yavaş Avrupa'dan arkadaşlar toplanıyor. İnşallah gelenlerin sayısı daha da çoğalacak." ifadelerini kullandı.

Lübnan asıllı Alman vatandaşı Mudi Jabar da Palandöken'i çok sevdiğini dile getirerek, "Bence Türkiye'nin en iyi kayak merkezi. Burada olmak çok keyifli. İlk defa geldim ama tekrar geleceğim." dedi.

Oğluyla Almanya'dan gelen Alman vatandaşı Mahmud Sultan ise ilk kez geldikleri Palandöken'in muhteşem bir kayak merkezi olduğunu söyledi.

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