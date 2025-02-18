Dolar
36.27
Euro
37.94
Altın
2,911.86
ETH/USDT
2,688.60
BTC/USDT
95,710.00
BIST 100
9,864.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

İzmir'de hastalığı nedeniyle emekli olan öğretmene duygusal uğurlama

İzmir'de, kanser tedavisi nedeniyle emekliliğe ayrılmak zorunda kalan 30 yıllık öğretmen için veda etkinliği düzenlendi.

Fırat Özdemir  | 18.02.2025 - Güncelleme : 18.02.2025
İzmir'de hastalığı nedeniyle emekli olan öğretmene duygusal uğurlama

İzmir

Bornova'daki Reşat Nuri Güntekin Ortaokulu'nda görsel sanatlar öğretmeni olarak görev yapan ve üç yıldır kanser tedavisi gören Semra Argüden, hastalığının ilerlemesi üzerine emekli olmaya karar verdi.

Bu kararın ardından okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler, Argüden için okulda sürpriz veda etkinliği düzenledi.

Öğretmenlerin çiçek verdiği Argüden, öğrencilerin oluşturduğu koridorda alkış eşliğinde uğurlandı.

Yapılan sürpriz veda programında duygulanan Argüden, öğrenci ve meslektaşlarıyla hatıra fotoğrafı çektirip okuldan ayrıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hava trafik kontrollerinin uzmanlık şartları uluslararası standartlara uyumlu hale getirildi
Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 59'a yükseldi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, İsveçli mevkidaşı Orgeneral Claesson ile görüştü
Samsun'da sokakta toprak kayması sonucu yolun bir bölümü çöktü
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Japonya İmparatoru Naruhito tarafından kabul edildi

Benzer haberler

İzmir'de hastalığı nedeniyle emekli olan öğretmene duygusal uğurlama

İzmir'de hastalığı nedeniyle emekli olan öğretmene duygusal uğurlama

Kirada oturan emekli ev sahibi emlak vergisinden muaf tutuldu

Emekliye ayrılan arama kurtarma köpeği "Poyraz", AFAD yerleşkesinde misafir edilecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet