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Yaşam

Osmaniye'de nesli tehdit altında olan "sarı benekli semender" görüldü

Muzaffer Çağlıyaner   | 15.07.2022
Osmaniye'de nesli tehdit altında olan "sarı benekli semender" görüldü

Osmaniye

Osmaniye'de "Türk semenderi" olarak bilinen ve nesli tehdit altında olan "sarı benekli semender" görüldü.

Amanos Dağlarında bulunan Zorkun Yaylası'na çıkan Adem Uçan, arkadaşının yayla evinin bahçesinde nesli tehdit altında olan "sarı benekli semender" ile karşılaştı.

Cep telefonuyla semenderi görüntüleyen Uçan, semenderi tekrar doğaya saldı.

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