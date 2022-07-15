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15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıl dönümünde, Hafıza 15 Temmuz Müzesi vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor 15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde ziyaretçi yoğunluğu
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Yaşam, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Mardinli 15 Temmuz gazisi Halil Algan, o gece yaşadıklarını unutamıyor

Darbe girişimi sırasında İstanbul'da hainlerin silahından çıkan kurşunla ağır yaralanan ve omuriliğinin kopması nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan Mardinli gazi Halil Algan (51), vatanı için canını siper etmenin gururunu yaşıyor.

Şahin Seçen   | 15.07.2022
Mardinli 15 Temmuz gazisi Halil Algan, o gece yaşadıklarını unutamıyor Fotoğraf: Şahin Seçen/AA

Mardin

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir, Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Nur Mahallesi'ndeki evinde tedavisi süren 2 çocuk babası gazi Algan'ı ziyaret etti.

Ziyarette gazetecilere o gece yaşadıklarını anlatan Algan, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla herkes gibi dışarı çıktığını söyledi.

Esenlerden havalimanına doğru yürüdükleri esnada arkalarından gelen tankı durdurmak için üzerine yaklaşık 10 kişi ile çıktıklarını ve tankın insanların arasına daldığını kaydeden Algan, tankın içinden açılan ateş sonucu yaralandığını aktardı.

Yaralandığı esnada çok büyük bir acı hissettiğini, düşmemek için tankın kapağını sıkıca tutup dua etmeye başladığını ifade eden Algan, şunları söyledi:

"Bağcılar Güneşli'de bir topluluk yollara çıkmıştı. Tank onların içine dalmıştı bende kendimi tankın üstünden bıraktım. Ondan sonra beni hastaneye götürdüler. 45 yoğun bakımda, sonra 1 ay da odada kaldım. Daha sonra Ankara'da askeriyenin hastanesinde fizik tedavi görmeye başladım. Halen de tedavi görüyorum. Tedavi amaçlı oraya gidip 2 ay kalıyorum. Şükürler olsun Allah'ıma hiç pişmanlık duymadım ne zaman olsa herkes gibi yine çıkarım. O gün çıkan herkes kahramandı. Şehit olanların mekanı cennet olsun benim gibi yaralılarda var, orada vurulmayanlarda kahramandı o gün çünkü herkes mücadele verdi."

Dernek başkanı Kandemir de 15 Temmuz'un ülke ve vatan için unutulmayacak bir gün olduğunu anımsattı.

Şehitlerin ve gazilerin o gün dünyaya emsali görülmeyen bir kahramanlık örneği gösterdiğini ve onlara minnettar olduklarını kaydeden Kandemir, "Kahramanlarımız sayesinde bu darbe olayını dünyaya ders vererek atlattık. Bugün sadece şehitlerimiz ve gazilerimiz değil o günü yaşayan bütün halkımız manevi anlamda birer gazidir. Allah'tan şehitlerimize rahmet kederli ailelerine sabır ve gazilerimize de rabbimden acil şifalar diliyorum. Allah onlardan razı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

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