Dolar
13.39
Euro
15.18
Altın
1,839.48
ETH/USDT
3,137.90
BTC/USDT
42,044.00
BIST 100
2,039.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Ordulu girişimci kadınlar kivi dolması yaptı

Ordu'da Perşembe ilçesindeki kadın kooperatifi üyeleri, yaptıkları kivi dolmasını Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'e tanıttı.

Eyüp Elevli   | 20.01.2022
Ordulu girişimci kadınlar kivi dolması yaptı

Ordu

Ordu'da Perşembe ilçesindeki kadın kooperatifi üyeleri, yaptıkları kivi dolmasını Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'e tanıttı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Perşembe Kadın Kooperatifi üyesi kadınlar, çeşitli meyve ve sebzelerden kuru yiyecekler, reçeller üreterek ilçedeki büfelerde satışa sunuyor.

Bilinen yöresel ürünlerin yanı sıra farklı lezzetler de deneyen kadınlar, Ordu'da fındıktan sonra üreticilere en çok kazandıran kividen dolma yaptı. İç malzeme olarak pirinç, kuş üzümü, dolmalık fıstık, dere otu ve çeşitli baharatlar kullanan kadınlar, Başkan Güler'i makamında ziyaret ederek kivi dolmasını tanıttı.

Güler, bu tür çalışmalarla kendi ayakları üstünde duran kadınlarla iftihar ettiklerini, onlara destek olduklarını söyledi.

Kadınların hem ekonomiye katkı sunduğunu hem de yöresel ürünleri tanıttığını belirten Güler, çalışmalarından dolayı kendilerini tebrik etti.

Kooperatif Başkan Yardımcısı Esin Baş ise tesislerinde her türlü sebze ve meyveden farklı lezzetler elde ettiklerini anlattı.

Ordu'da ilk kurulan kooperatiflerden biri olduklarını ifade eden Baş, "Deneme ürünlerimize başladık. Tesisimizde aklınıza gelebilecek bütün meyve ve sebzeleri işleyebiliyoruz. Bilindiği üzere bölgemiz nemli bir yer. Biz fırınımız sayesinde her şeyi yapabiliyoruz. Pekmezinden eriştesine varana kadar kurutabiliyoruz. İnşallah bu şekilde emin adımlarla devam edeceğiz." dedi.

Kooperatifin yönetim kurulu üyesi Gönül Akbaş da işlerini severek yaptıklarını kaydederek, "Başkanımızın çok güzel fikirleri var. Biz de Bakanımızın desteği ile üretmeye devam edeceğiz. Perşembe'de bir büfemiz var. Bütün ürünlerimiz orada satılıyor. İnşallah bundan sonra da Altınordu'da yerimizi alacağız. Düşünen, üreten kadınlar olarak üretmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Valneva, inaktif aşısının Omicron varyantına karşı etkili olduğunu duyurdu
Omicron varyantına karşı 'tedbiri elden bırakmayın' uyarısı
Hindistan ve Bangladeş’te günlük Kovid-19 vaka sayıları son ayların zirvesinde
Sağlık Bakanı Koca: İki doz BioNTech aşısı üzerine bir doz TURKOVAC aşı çalışmasını pazartesi başlatacağız
Kovid-19'a karşı kısmi olağanüstü hali yerinde bulan Japon halkı gençlere tepkili

Benzer haberler

Ordulu girişimci kadınlar kivi dolması yaptı

Ordulu girişimci kadınlar kivi dolması yaptı

70 yaşındaki Canfer Çullu bir yılda 4 enstrüman çalmayı öğrendi

Kadın kooperatifi, 23 mahallede yöresel ürünlerle ailelerin bütçesine katkı sağlıyor

'Sağlık ordusu' karlı yolları aşarak Kovid-19 aşısı yapıyor

'Sağlık ordusu' karlı yolları aşarak Kovid-19 aşısı yapıyor
Hayalini kurduğu lise diplomasına 84 yaşında kavuştu

Hayalini kurduğu lise diplomasına 84 yaşında kavuştu
Dede mirası değirmende geleneksel yöntemlerle un öğütüyor

Dede mirası değirmende geleneksel yöntemlerle un öğütüyor