Öğrencilerin eğlenceli korosu 'Kuklapella'
İnönü Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Programı öğrencileri tarafından koro müziğini tanıtmak amacıyla kuklalardan oluşturulan ve "Kuklapella" adı verilen koro, ilk konserine hazırlanıyor.
Malatya
İnönü Üniversitesi Çok Sesli Koro Şefi Mehmet Güneş Açıkgöz, yaklaşık iki ay önce kukladan koro oluşturmak için çalışmalara başladı. Mevcut korodaki öğrencileriyle fikir alışverişinde bulunan Açıkgöz, yine şefliğini kendisinin yaptığı ve "Kuklapella" adı verdikleri koroyu oluşturdu.
Üniversite öğrencilerinin hem oynadığı hem seslendirdiği kukla koro, her yaştan kişiye müziği sevdirmeyi hedefliyor.
"Beto", "Ünisu", "Abdi", "Bozo" ve "Mukaddes" adı verilen kukla korosu, çalışmalarını aralıksız sürdürürken ilk konseri için gün sayıyor.
İnönü Üniversitesi Çok Sesli Koro Şefi Mehmet Güneş Açıkgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koro müziğini her yaşa tanıtmak için yola çıktıklarını söyledi.
"İnsanların görünmeden söyleyebileceği birçok şey var"
"Kuklapella" adını verdikleri koroda beş kişinin yer aldığını belirten Açıkgöz, başarılı çalışmalara imza atmak için çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü ifade etti.
Açıkgöz, kukla kültürünün her yaşa hitap ettiğini belirterek "Kukla çok güzel bir kültür. İnsanların görünmeden söyleyebileceği, anlatabileceği birçok şey var. Çocukların dikkatini çektiğinden eminiz. Çocukların hem kalbine işlediğini hem de zihninde kazındığını biliyoruz. 'Susam Sokağı' jenerasyonu olarak bunları söylüyorum. Umarım bunu tekrar hayata geçiririz ve tekrar herkesin kalbini kazanırız." dedi.
"Okullardan teklif geliyor"
Açıkgöz, koroyu yaklaşık iki hafta önce oluşturmalarına rağmen konser için başta okullar olmak üzere çok sayıda yerden konser talebi geldiğini bildirdi.
Koronun tanıtım videosunu sosyal medya üzerinden paylaştıklarını ve çok olumlu tepkiler aldıklarını dile getiren Açıkgöz, "Sosyal medya hesaplarımızda videoları paylaştık, inanılmaz şekilde mesaj yağmuru oldu. Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardan 'çocuklarımız sizi çok sevecek gelin bize gösteri yapın' diye çok sayıda teklif geliyor. Konserlere ve etkinliklere ilerleyen günlerde başlayacağız." diye konuştu.
Açıkgöz, kuklanın geçmişten günümüze gelen bir kültür olduğunu, müzikle çocukların kalbini kazanmak istediklerini söyledi.
İlk konserlerini mayıs ayında İstanbul'da düzenlenecek "7. Sansev İstanbul Uluslararası Çok Sesli Korolar Festivali"nde vereceklerini aktaran Açıkgöz, konser hazırlıklarının sürdüğünü kaydetti.
Kuklaları öğrenciler tasarladı
Çok sesli koro üyesi Beyzanur Karaçorlu, koronun her yaş grubuna hitap etmesini istediklerini belirterek "Çok sesin küçük yaştan itibaren dikkat çekmesini istediğimiz için böyle bir yöntem geliştirdik. Bu projenin her aşamasında biz varız. Kuklalarımızı biz yapıyoruz. Çocukluğumuzda izlediğimiz çizgi filmlerde, masallarda ve çocuk programlarında zaten kuklalar kullanılırdı. Biz de günümüzde bunu açığa çıkarmak istedik. Yapımından seslendirmesine kadar her şey kendi emeğimiz." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.