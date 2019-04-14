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Yaşam

'Akdeniz'in Sibiryası'nda çobanların zorlu yolculuğu

Kahramanmaraş'ta, soğuk havası nedeniyle "Akdeniz'in Sibiryası" olarak adlandırılan Göksun ilçesinde çobanlar, karda ve zorlu arazi koşullarında hayvanlarını otlatmak için yoğun çaba sarf ediyor.

İsmail Hakkı Demir   | 14.04.2019
'Akdeniz'in Sibiryası'nda çobanların zorlu yolculuğu

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta soğuk havası nedeniyle "Akdeniz'in Sibiryası" olarak adlandırılan Göksun ilçesinde çobanlar, karda ve zorlu arazi koşullarında hayvanlarını doyurabilmek için yoğun mesai harcıyor.

Kent merkezine yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki ilçeye bağlı Ericek Mahallesi'ndeki Berit Dağı'nda hayvan otlatmaya çalışan çobanların mücadelesi, kar ve soğuk havaya rağmen devam ediyor.

"Akdeniz'in Sibiryası" olarak adlandırdıkları bölgede, sabah güneşiyle sürülerini alarak yola çıkan çobanlar, küçükbaş hayvanlarını otlatmak için kar üstünde kilometrelerce yol yürüyor. 

Kangal cinsi köpeklerin de eşlik ettiği yolculukta hayvanlar, karların eridiği yerlerdeki bitkilerle karınlarını doyuruyor. 

Çobanlar da uzun yolculuğun ardından kar suyuyla yaptıkları çaylarını içip, yemeklerini yiyor.

Kar ve soğuk hava dinlemiyorlar

Keçilerini otlatmaya çıkaran çobanlardan Hüseyin Gürbüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, günlerinin, hayvanları dağa getirip onların karınlarını doyurmakla geçtiğini belirtti.

Bahar gelmesine rağmen Berit Dağı'nda hemen her yerin karla kaplı olduğuna dikkati çeken Gürbüz, buralardan kar ve soğuk havanın eksik olmadığını söyledi.

Sürüyle kilometrelerce kar üstünde yürüyerek her gün yiyecek bulmak için dağlarda akşam ettiklerini ifade eden Gürbüz, şöyle devam etti:

"Burası 'Akdeniz'in Sibiryası', Kahramanmaraş'ın en yükseği Berit Dağı. Buranın karı hiç eksik olmaz. Yaklaşık 3 metreye kadar kar olur. Çok şiddetli soğukları vardır. Çobanlar bu zorlu şartlarda hayvanlarını otlatmaya çalışır. Kilometrelerce karlar üstünde sürüyle yol yürüyoruz. Hayvanlara bu dönemde karın içinde ardıç ve geven denilen bitkileri ve doğada yeni yeşeren otlardan yediriyoruz."

Çoban olmanın zor ve kolay yanlarının bulunduğunu dile getiren Gürbüz, kışın hayvanlar için yem bulmanın zor olduğunu yazın ise durumun daha kolay olduğunu kaydetti.

Gürbüz, yaz aylarında sürüler yem bulmakta sıkıntı çekmedikleri için kendilerinin de rahat ettiğini ifade ederek, "Akdeniz'in Sibiryası" olarak adlandırdıkları bölgede çobanların zorlu yolculuğunun devam ettiğini sözlerine ekledi.

Çobanlardan Sinan Koca ise zor şartlarda ekmek parası için mücadele ettiğini söyledi.

Hayvanlarını otlatmak için her gün kilometrelerce karlı yolu aştıklarını dile getiren Koca, şartlarının zor olduğunu buna rağmen hayat mücadelelerini sürdürdüklerini ifade etti.


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