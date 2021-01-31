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Yaşam

Off-road tutkunları Palandöken'de kar raftingi yaptı

Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezinde bir araya gelen Macera Off-Road Kulübü üyeleri kar raftingi yapti.

Hilmi Tunahan Karakaya   | 31.01.2021
Off-road tutkunları Palandöken'de kar raftingi yaptı Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya/AA

Erzurum

Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi, bir yandan çok sayıdaki yerli ve yabancı turisti ağırlarken diğer yandan da macera severlerle ev sahipliği yapıyor.


Palandöken'de bir araya gelen kulüp üyeleri, yanlarında getirdikleri rafting botlarını şişirerek kayak merkezinde kayak raftingi yaparak doyasıya eğlendi.

Renkli görüntülerin oluştuğu etkinliği, kayakseverler de ilgiyle izledi.

Macera Off-Road Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Palandöken'de sadece kayak ve snowboard yapılmadığını göstermek istediklerini söyledi.

Palandöken Kayak Merkezinde kayağın yanı sıra motorlu sporların ve kar raftinginin rahatlıkla yapıldığını ifade eden Toptaş,"Gerçekten adrenali yüksek, heyecanı dorukta olan bir kar raftingi yaptık. Bunu herkesin denemesi için herkesi Erzurum Palandöken'e bekliyoruz" dedi.

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