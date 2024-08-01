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Yaşam

Nadir rastlanan deniz canlısı "mavi ıstakoz" Ayvalık'ta görüntülendi

Dünyada nadir rastlanan ve belirli bir proteini daha fazla üretmelerine yol açan genetik bozukluk nedeniyle rengi mavi olan ıstakoz, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde profesyonel dalgıç ve su ürünleri mühendisi Nedim Kartal tarafından kaydedildi.

Suat Salgın  | 01.08.2024 - Güncelleme : 01.08.2024
Nadir rastlanan deniz canlısı "mavi ıstakoz" Ayvalık'ta görüntülendi

Balıkesir

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nda yaptığı dalışta denizin dibinde fark ettiği hayalet ağa takılan mavi ıstakozu kurtaran Kartal, bu canlıyı su altı kamerası ile görüntüledi.

Nedim Kartal, gazetecilere, su altı canlı çeşitliliğine sahip olan Ayvalık'ta bu alanda çalışmalar yaptıklarını, farklı ve nadir görüntülere rastladıklarında bunu kamuoyuyla paylaştıklarını söyledi.


Fotoğraf: Suat Salgın/AA

Görüntülediği son deniz canlısıyla ilgili bilgi veren Kartal, "Dünyada çok nadir görülen, bazı kaynaklara göre 2 milyon, bazı kaynaklara göre ise 200 milyonda bir rastlanan mavi renkli ve renk mutasyonuna uğramış bir ıstakoz türü." dedi.

Kartal, bu önemli kaydın, Ayvalık'ın su altı zenginliğini de ortaya koyan bir detay olduğunu vurguladı.

Mavi ıstakozun aynı türdeki diğer canlılardan farklı olmadığını dile getiren Kartal, şöyle konuştu:

"Domuz balığı Akdeniz ve Bodrum taraflarında sık görülürken, Ayvalık ve çevresinde nadir görülebiliyor. Papağan balığı ise yeni yeni bu taraflara gelmeye başladı. Ancak istilacı tür dediğimiz, aslan balığı, balon balığı gibi su altı canlıları ise henüz Ayvalık'ta görülmüş değil. Kısacası Ayvalık suları, küresel ısınmadan o kadar etkilenmiş değil. Bu yüzden de mavi ıstakozun küresel ısınma sonucunda bu sulara gelebileceğine ihtimal vermiyorum."

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