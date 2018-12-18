'Mutlak kulak' Nurcihan'ın müzik başarısı şaşırtıyor

Fotoğraf: AA/Özkan Bilgin

VAN

Müzikte "mutlak kulak" olarak adlandırılan ve nadir rastlanan yeteneğe sahip 19 yaşındaki görme engelli Nurcihan Arvas, özel yeteneğiyle beğeni topluyor.

İpekyolu Engelsiz Yaşam Akademisi tarafından, müzik alanında mutlak kulağa sahip olduğu keşfedilen Arvas, tüm seslerin nota karşılığını ezberden verebiliyor.

Yeteneğini ilk olarak akademide eğitim gören engelli arkadaşı Tuğba Sağlam'ın fark ettiği Arvas, müzik eğitimi almaya başladı. Kısa sürede birçok enstrüman çalan ve besteler yaparak şarkılar söyleyen Arvas, özel yeteneğiyle ilgi çekiyor.

Kur'an-ı Kerim okuma yarışmasında bölge birincisi

Diyanet İşleri Başkanlığınca 6 Kasım'da kentte düzenlenen Kur'an-ı Kerim okuma yarışmasında da bölge genelinde birinci olan Arvas'ın hayali, "O Ses Türkiye" yarışmasına katılmak.

Arvas, yaptığı açıklamada, uzun süredir müzik eğitimi almak istediğini, bu hayaline Engelsiz Yaşam Akademisi sayesinde ulaştığını söyledi.

Tüm notaları ezbere bildiğini, aldığı eğitimle bunu geliştirmeye çalıştığını anlatan Arvas, "Akademiye gelirken müzik atölyesinde sürekli sesler duyuyordum. Sonra bunların nota karşılığını bulmaya çalıştım. Arkadaşım da bunu geliştirmem için müzik atölyesine gelmemi istedi. Şimdi burada müzik öğreniyorum." dedi.

Baba Mehmet Cahit Arvas da akademi sayesinde kızının yeniden hayata tutunduğunu belirterek, müzik sayesinde artık çok daha mutlu olduğunu söyledi.

"Milyonda bir kişide bulunuyor"

Müzik öğretmeni Baran Atabay da Nurcihan Arvas'ın özel yeteneğe sahip olduğunu söyledi.

"Mutlak kulak" özelliğiyle Arvas'ın herhangi bir referans almadan bütün sesleri ezbere söyleyebildiğini anlatan Atabay, şunları aktardı:

"Bu özellik, normal gelişim gösteren insanlarda milyonda bir kişide mevcut. Burada ne kadar şanslı olduğumuzu görüyorsunuz. Çünkü Nurcihan özel bir çocuk olmasına rağmen müthiş bir yeteneğe sahip. Bu özelliği, onun gibi özel gereksinimli arkadaşı Tuğba keşfetti. Nurcihan, piyanoda sekiz farklı sesi çıkardığımızda bu sesleri hepsini ezbere söylüyor. Bunun yanında gitar ve flüt çalışıyor. Üniversitede müzik bölümü öğrencileriyle bunu test ettik ve herkes ağzı açık izledi. Çünkü ilk kez bir 'mutlak kulak' ile karşılaştılar. Bu inanılmaz heyecan verici."

Akademi Müdürü Ömer Durmiş de akademide bin 500 engelli bireye hizmet verdiklerini belirterek, "İpekyolu Kaymakamımız Cemil Öztürk bir yıl önce Nurcihan'a gitar hediye etti. Ardından burada müzik eğitimi aldı. Hiçbir eğitim almadan piyanonun seslerinin nota karşılığını veriyor. Bu çok nadir bir durum." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Mesut Varol