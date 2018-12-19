Türkiye'nin en yüksek gölü gelinliğini giydi

Türkiye'nin 2 bin 241 rakımlı en yüksek gölü olan Balık Gölü, kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluşturdu.

AĞRI

Türkiye'nin 2 bin 241 rakımlı en yüksek gölü olan Balık Gölü ve çevresi, bölgede etkili olan kar yağışının ardından oluşan manzara ile ilgi çekiyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğal güzelliği bakımından saklı cennetlerinden Balık Gölü, yılın her mevsimi ziyaretçileri cezbediyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ile Taşlıçay ilçeleri arasındaki Sinek Yaylası mevkisinde bulunan Balık Gölü'nün çevresi karla kaplandı.

Adaları, balık ve kuş türleri ile birbirinden zengin doğal güzellikleri ziyaretçilerine sunan Balık Gölü, kışın büyüleyici kar manzarasıyla dağcılar ile fotoğraf tutkunlarının da gözde mekanları arasında yer alıyor.

Bölgenin önemli sulak alanlarından da biri olan Balık Gölü, Doğubayazıt ilçe merkezi ile çevresindeki 25 köyün içme suyunu karşılıyor.

Doğubayazıt Dağcılar Alan Klavuzu Cuma Saltik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Balık Gölü'nün bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere eşsiz güzellikler sunduğunu dile getirdi.

Gölün, doğayı sevenler için iyi bir adres olduğunu anlatan Saltik, "Balık Gölü dört mevsim ziyaretçilerine ayrı ayrı güzellikler sunuyor. Burası gerçekten ülkemizin saklı cennetlerinden bir yer. Biz zaten sürekli ilçemizi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerle bu bölgeye organizasyonlar düzenliyoruz. Göl ve çevresi özellikle kış aylarında fotoğraf tutkunlarının gözde mekanları arasında yer alıyor. Herkesi davet ediyoruz, gelip bu güzelliği görsünler." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Göksel Cüneyt İğde