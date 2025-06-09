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Yaşam

Muş'ta besicilerin yayla mesaisi başladı

Muş'ta besiciler, havanın ısınmasıyla sürülerini çıkardıkları yüksek rakımlı yaylalarda konaklamaya başladı.

Sabri Yıldırım  | 09.06.2025 - Güncelleme : 09.06.2025
Muş'ta besicilerin yayla mesaisi başladı

Muş

Kış mevsimi süresince hayvanlarının bakımını kapalı alanlarda yapan besiciler, havaların ısınmasıyla koyun sürülerini yayla çıkarttı.

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Besiciler, yaz mevsimi boyunca burada hayvanlardan elde ettikleri sütten hazırladıkları ürünleri satarak geçimlerini sağlıyor.

Kırköy beldesindeki yaylaya çıkan besicilerden Sakine Öner, AA muhabirine, geçimlerini küçükbaş hayvancılıkla sağladıklarını söyledi.

Yaz boyunca yaylada kalacaklarını belirten Öner, "Özellikle gece çok soğuk. Diğer vatandaşlar da bir kaç güne kadar gelecekler. Yağışlardan dolayı yayladaki evlerimizin bazı bölümleri tahrip oldu. Şu an temizlik ve onarımını yapıyoruz. Eşyalarımızın büyük bir kısmını yerleştirdik. Burada kaldığımız sürece peynir ve tereyağı üretiyoruz. Bu nedenle hayvanlara iyi bakmamız lazım." dedi.

Yaylada mesailerinin erken saatlerde başladığını ve hava kararana kadar sürdüğünü anlatan besici Tekin Öner ise "Günde iki kez sağım yapıyoruz. Hayvanlardan elde edilen sütten peynir üretiliyor. Yeni geldik ve yerleşmeye çalışıyoruz. Otlaklar çok güzel. Burada bir kaç gün hayvanlarımıza bakacağız." diye konuştu.

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