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Yaşam

Murat Nehri buzla kaplandı

Ağrı'da etkili olan soğuk hava nedeniyle Murat Nehri'nin yüzeyi buz tuttu.

Abdullah Söylemez   | 10.01.2020
Murat Nehri buzla kaplandı Fotoğraf: Abdullah Söylemez/AA

Ağrı

Dondurucu soğukların hakim olduğu Ağrı'da, 100. Yıl Mahallesi'nden geçen Murat Nehri'nin yüzeyi buzla kaplandı. Donan nehrin çevresindeki kırağı düşen ağaçlarla bütünleşmesi güzel manzaralar oluşturdu. Bazı kent sakinleri de araçlarını battaniye ve çadırla sararak korumaya çalıştı.

Ağrılı Şahin Keleş, kentte soğuk geçen havanın insanların yanı sıra yaban hayatını da olumsuz etkilediğini söyledi. Hava sıcaklığının ilde bir anda düştüğünü belirten Keleş, "Sular dondu, dereler buz tuttu. Ağaçlarda kırağı oluştu. Sabah işe gelirken zorlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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