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Yaşam

Iğdır'da oluşan sis tabakası görsel şölen sundu

Iğdır'ın üzerini kaplayan sis tabakası, seyrine doyumsuz güzellikler oluşturdu.

Bülent Mavzer   | 09.01.2020
Iğdır'da oluşan sis tabakası görsel şölen sundu Fotoğraf: Bülent Mavzer/AA

Iğdır

Sis tabakası altındaki kent, Allah-u Ekber Dağları'nın zirvesinden görüntülendi.

Kentin üzerini kaplayan ve güneşin doğuşuyla büyüleyici manzaralar oluşturan sis, uçsuz bucaksız denizi andırdı.

Güneş ışınlarıyla kızıl renge bürünen sis arasındaki Ağrı Dağı ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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