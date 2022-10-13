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Yaşam

Murat Dağı sonbahar renklerine büründü

Gediz ilçesindeki Murat Dağı, sonbaharın gelmesiyle seyrine doyumsuz manzaralar sunmaya başladı.

Ergün Caran   | 13.10.2022
Murat Dağı sonbahar renklerine büründü Fotoğraf: Ergün Caran/AA

Kütahya

Kütahya'nın doğal güzellikleriyle ünlü ilçesi Gediz'deki Murat Dağı’nda, sonbahar renkleri yerini almaya başladı.

İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Kütahya ve Uşak'ın doğal sınırını oluşturan, bir tarafı Porsuk Nehri üzerinden Karadeniz’e, diğer tarafından Gediz Nehri üzerinden Ege Denizi'ne ulaşan nehrin doğduğu Murat Dağı, dört mevsim içinde bulundurduğu eşsiz güzelliklerle ilgi görüyor.

Yeşil örtünün aralarını kaplayan sarı ve kızılın her rengini barındıran ağaçlar güzel görüntüler oluşturuyor.

Her mevsim ziyaretçilerine doğanın tüm güzelliklerini sunan, hem termal hem de kayak severlerin uğrak yeri Murat Dağı, özellikle doğaseverler ve bu güzellikleri fotoğraflamak isteyenlerin de uğrak mekanları arasında yer alıyor.

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