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Yaşam

Hollanda'da "Genç Etki Ödülleri" için aday gösterilen Türk öğrencinin heykeli dikildi

Hollanda'da "Genç Etki Ödülleri"nde "Eşit Şanslar" dalında aday gösterilen Türk kökenli öğrenci Alihan Uzun'un yaşadığı kasabada heykeli dikildi.

Abdullah Aşıran   | 13.10.2022
Hollanda'da "Genç Etki Ödülleri" için aday gösterilen Türk öğrencinin heykeli dikildi Fotoğraf: Abdullah Aşıran/AA

Hendrik Ido Ambacht

Hendrik İdo Ambacht kasabasında yaşayan, Delft Teknik Üniversitesinde Teknik Kamu Yönetimi bölümünde Yüksek Lisans yapan 22 yaşındaki Uzun, üyesi olduğu Hollanda Eğitim Bakanlığı Gençlik Konseyinde eğitim seviyesi düşük ebeveynlerin çocukları için "Hayalimdeki Özgeçmiş" projesini geliştirdi.

Uzun, eğitim seviyesi düşük ebeveynler ile eğitim seviyesi yüksek olan ebeveynlerin çocukları arasında eşit şans sağlamak için geliştirdiği proje ile gençlere özgeçmişlerini oluşturmak için atölyeler düzenliyor.

Projesi ile ABN Amro Bankası tarafından desteklenen Genç Etki Vakfının altıncı kez organize ettiği Genç Etki Ödülleri'nde "Eşit Şanslar" dalında aday gösterilen Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projesine gösterilen ilgiden ve heykelinin dikilmesinden dolayı çok gururlu ve mutlu olduğunu söyledi.

Hollanda Eğitim Bakanlığı Gençlik Konseyinde kendi projesinin yanı sıra diğer üyelerin de projeler geliştirdiğini belirten Uzun, şunları kaydetti:

"Bu projelerin çekimleri için ekip kiralandı fakat benim projemin çekimleri zaman yetmediği için yapılamadı. Bu nedenle kendi imkanlarımla ekip kiraladım ve projemin çekimlerini kendim organize ettim ve yaptırdım. Konseydeki diğer üyelerin çekim montajları tamamlanmadan benim projemin çekimleri elimde olduğu için sosyal medyada paylaşma fırsatı buldum. Bu nedenle benim projem öne çıktı ve ses getirdi. İlk etapta projemin çekimleri yapılamadığı için moralim bozulmuştu ama bu durum farklı bir hayra ve heykelimin dikilmesine sebep oldu."

Ebeveynlerin eğitim seviyesinin öğrencinin ortaokul ve lise için belirlenen eğitim seviyesini önemli derecede etkilediğine vurgu yapan Uzun, bunun adil bir durum olmadığına dikkati çekti.

Uzun, ekonomik ve sosyal statüsü düşük ebeveynlerin çocuklarının eğitim seviyesinin daha düşük olduğuna işaret ederek, "Öğrenciler arasındaki eşit şanslar için 'Hayalimdeki Özgeçmiş' projesini geliştirdim. Bu proje ile yaptığım atölyelerde öğrencilerin hayallerindeki özgeçmişi hazırlayabilmelerini sağlıyorum. Öğrenciler hayali özgeçmişlerini 10 yıl sonra kendilerini nerede görmek istediklerine göre hazırlıyorlar. Bunu hazırlayan öğrenci hayallerine ulaşmak için hangi adımları atması gerektiğini öğreniyor ve ona göre hedefini belirliyor ve yolunu alıyor. Eğitimlerine düşük seviyede başlasalar da onlara yukarıya tırmanma imkanlarını gösteriyor ve ilham veriyorum." dedi.

Heykelinin, Genç Etki Ödülleri'nin verileceği 10 Kasım'a kadar dikili kalacağını aktaran Uzun, "Gençlere sadece para kazanıp ekonomik statülerini geliştirmenin yanı sıra topluma faydalı çalışmalar da yapmalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

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