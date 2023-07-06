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Yaşam

Muğla'da gönüllü gençler sahil temizliği yaptı

Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllüleri, sahildeki atıkları topladı.

Durmuş Genç  | 06.07.2023 - Güncelleme : 06.07.2023
Muğla'da gönüllü gençler sahil temizliği yaptı

Muğla

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce gönüllü gençlerin katılımıyla, Kurban Bayramı sonrasında biriken atıkların geri dönüşümü için çöp toplama etkinliği düzenlendi.

Akyaka sahilindeki etkinlikte yaklaşık 60 gönüllü, ellerindeki poşetlerle atıkları topladı.

Toplanan atıklar, belediyenin temizlik görevlilerince çöp depolama tesisine götürüldü.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, kentin sadece turizm sezonunda değil her mevsim temiz kalmasını istediklerini söyledi.

Etkinlikle çevre temizliğinin önemine dikkati çekmeyi amaçladıklarını dile getiren Açıkbaş, "Gençlerimizin duyarlılık göstererek bu tür sosyal sorumluluk projelerinde yer alması bizi çok mutlu etti. Temiz çevre, temiz kıyı sloganıyla çıktığımız bu yolda duyarlılık göstererek katılımda bulunan gençlere çok teşekkür ederim." dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Bahar Evran ise çevre konusunda sürdürülebilirlikle ilgili ve doğa dostu çalışmalarda yer almanın kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

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