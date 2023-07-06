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Yaşam

Sarıgerme sahilindeki yuvalardan sezonun ilk caretta caretta yavruları çıktı

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Sarıgerme sahilinde, yumurtadan çıkan caretta caretta yavrularının denizle buluşma serüveni başladı.

Ömer Kundakçı  | 06.07.2023 - Güncelleme : 06.07.2023
Sarıgerme sahilindeki yuvalardan sezonun ilk caretta caretta yavruları çıktı Fotoğraf: Ömer Kundakçı/AA

Muğla

Nesli tükenme riskiyle karşı karşıya bulunan canlılar arasında yer alan deniz kaplumbağaları caretta carettaların, nisan ve mayıstaki yumurtlama döneminin ardından yumurtalarından çıkan yavruları denizle buluşuyor.

Bölgede faaliyet gösteren Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlileri, kaplumbağa yavrularının hayata tutunması için çalışma yapıyor.

Yuva kafeslerini ve yavru çıkışlarını izlemek üzere alan çalışması yapan ekipler, sahildeki bir yuvadan yavru çıktığını tespit etti.

Ekipler, yuvadaki son yavru denizle buluşana kadar bekleyip gerekli kontrolleri gerçekleştirdi.

DEKAMER arazi sorumlusu Birol Çakıroğlu, gazetecilere, sezonun ilk yavru çıkışına şahit olduklarını, çok güzel ve heyecanlı bir gün yaşadıklarını söyledi.

Muğla'da DEKAMER olarak sorumlu oldukları Dalyan, Sarıgerme ve Fethiye'ye kadar uzanan kumsallarda ilk yavru çıkışının yaşandığını belirten Çakıroğlu, yavru çıkışlarının bu sezon ekimin ortalarına kadar süreceğini anlattı.

Çakıroğlu, bu durumun hava sıcaklıklarındaki artışının yeni başlamasından kaynaklandığını vurguladı.

Hava ve kum sıcaklıklarının kaplumbağaların cinsiyetlerinde önemli bir etken olduğunu dile getiren Çakıroğlu, şunları kaydetti:

"Kaplumbağalar doğduklarında cinsiyetleri belli olmuyor. Tamamen kumun ve havanın sıcaklığına göre cinsiyetleri oluşuyor. 26 derecenin altındaki sıcaklıklarda erkek bireyler, üstündeki sıcaklıklarda ise dişi bireyler meydana geliyor. Bu sezon erkek birey sayısı biraz daha yüksek olacak gibi gözüküyor. Bu önemli çünkü, küresel ısınma sebebiyle kumsal sıcaklıkları, kum sıcaklıkları epey yükselmiş durumda. Dişi bireylerin yüksek, erkek bireylerin de düşük olarak çıkması söz konusu. Dolayısıyla bu sezon belki bunu biraz daha bertaraf etmiş olacağız diye düşünüyorum."

Çakıroğlu, yavru çıkışlarının sorunsuz olması için bölgede tatil yapanların ve tesislerin de ışıksız, sessiz bir ortam sağlaması gerektiğine dikkati çekti.

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