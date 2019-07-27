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Yaşam

Muğla'da 180 bin yavru sazan göle bırakıldı

Muğla'da, balıkçılık faaliyetinin geliştirilmesi amacıyla Köyceğiz Gölü'ne 180 bin yavru sazan bırakıldı.

Durmuş Genç   | 27.07.2019
Muğla'da 180 bin yavru sazan göle bırakıldı

Muğla

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) tarafından Köyceğiz Gölü'nde balıkçılık faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında biyoçeşitliliğe katkı sunmak, sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla göle 180 bin yavru sazan bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Fırat Erkal, ekolojik yaşamı desteklemek ve yerel balıkçılığa katkı sağlamak amacıyla çalışma yürüttüklerini söyledi.

DALKO Başkanı Arif Yalılı ise yavru sazanların bırakılmasıyla gölde balık popülasyonunda artış yaşanacağını ve türlerin korunacağını dile getirdi.

Etkinliğe, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Turgay Türkyılmaz, Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu, İlçe Belediye Başkanı Kamil Ceylan ile balıkçılar ve vatandaşlar katıldı.

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