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Yaşam

Muğla ve Antalya sahillerinde güneşli hava yoğunluğu

Sabri Kesen, Ali Ballı, Ali Rıza Akkır, Oktay Özden   | 12.02.2022
Muğla ve Antalya sahillerinde güneşli hava yoğunluğu

Muğla

Muğla'nın turistik ilçeleri Bodrum, Marmaris ve Fethiye ile Antalya'da hafta sonunda güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Havanın 18, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece ölçüldüğü Muğla'nın turistik ilçelerinde, vatandaşlar ile tatilciler sıcak havanın tadını sahillerde vakit geçirerek çıkardı.

Bodrum'da, vatandaşlar güneşli havanın keyfini yürüyüş yaparak, sahillerde oturup güneşlenerek yaşadı. Bazı hayvanseverler plajda köpeklerini gezdirdi.

Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet ve Bitez sahilleri başta olmak üzere çay bahçeleri ve parklarda hareketlilik oluştu.

Marmaris'te güneşli havayı fırsat bilenler, sahil bandında yürüyüş yaptı, plajlarda çocuklarıyla vakit geçirdi.

Atatürk Caddesi, Yat Limanı, Uzunyalı ve İçmeler Plajı'nda yoğunluk gözlemlendi. Vatandaşlar ve tatilciler kafelerde dinlenirken bazıları da kendi getirdikleri portatif sandalyelerle plajda oturdu.

Fethiye'nin dünyaca ünlü Ölüdeniz sahilinde de sıcak hava dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

İlçe merkezi ve Çalış Plajı'ndan da vatandaşlar güneşli havayı değerlendirdi, yürüyüş yaparak, kafe ve plajda oturarak zaman geçirdi.

Antalya

Antalya'nın sahil kesimlerinde birçok kişi deniz kenarına giderek güneşli havanın tadını çıkardı.

Havanın 18, deniz suyu sıcaklığının 17,5 derece ölçüldüğü kentte, güzel havayı fırsat bilenler Konyaaltı ve Lara sahillerinde zaman geçirdi.

Bazı kent sakinleri ve turistler kumsalda oturup güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları da sahil bandında yürüyüş ve spor yaptı. Çok sayıda kişi de sahilde balık tuttu.

Deniz kenarındaki parklar ve mesire alanlarında da yoğunluk yaşandı.

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