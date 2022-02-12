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Yaşam

Flamingolar İzmit Körfezi'ne renk katıyor

Flamingoların uğrak yeri haline gelerek güzel görüntülere sahne olan İzmit Körfezi Sulak Alanı, birçok göçmen kuşa da ev sahipliği yapıyor.

İbrahim Aktaş   | 12.02.2022
Flamingolar İzmit Körfezi'ne renk katıyor Fotoğraf: İbrahim Aktaş / AA

Kocaeli

Kocaeli'nin önemli doğal zenginliklerinden İzmit Körfezi Sulak Alanı, son dönemde sayıları artan flamingolarla şenlendi.

Su ve kıyı kuşu türlerinin göç yolu üzerindeki önemli duraklardan olan alan, göçmen kuşların beslenme ve barınma ihtiyaçları açısından ayrı önem taşıyor.

Flamingoların uğrak yeri haline gelen, koruma altındaki sulan alan, gün batımında görsel şölen sunuyor.

Ekolojik zenginliği ile dikkati çeken alan, ev sahipliği yaptığı 168 kuş türüyle yaban hayatı fotoğrafçıları ve kuş gözlemcilerinin de gözde rotaları arasında bulunuyor.

"Yaptığımız çalışmalarla körfezdeki canlılığı koruyoruz"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, AA muhabirine, 2006 yılında tescillenen sulak alanın büyük bölümünün sazlık olduğunu söyledi.

Alanda 168 kuş türünün bulunduğunu belirten Önem, "Aslında bu alan Marmara Denizi'nin en doğu kısmı. Buradaki sazlık alan İzmit ve Başiskele ilçesi arasında kalan kısım. Her yıl bu dönemde ve yılın belirli zamanlarında burada flamingolar da bulunuyor." dedi.

Önem, İzmit Körfezi'nin ve sulak alanların korunmasının önemine işaret ederek, yaptıkları çalışmalarla körfezdeki canlılığı koruduklarını vurguladı.

Her gün İzmit Körfezi'nde denetimlerin yapıldığını aktaran Önem, "İzmit Körfezi'nin en önemli noktalarından biri de buradaki sulak alan. Bu alanı korumalıyız ve sahip çıkmalıyız çünkü burada 168 kuş türüne ev sahipliği yapılıyor. Flamingolar çok güzel görüntüler veriyor. Bu da insanların çok hoşuna gidiyor." ifadelerini kullandı.

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