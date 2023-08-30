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Yaşam

Muğla sahillerinde tatilci yoğunluğu yaşanıyor

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla'nın sahillerinde yoğunluk sürüyor.

Ali Rıza Akkır, Durmuş Genç, Osman URAS, Sabri Kesen  | 30.08.2023 - Güncelleme : 30.08.2023
Muğla sahillerinde tatilci yoğunluğu yaşanıyor Fotoğraf: Sabri Kesen/AA

Muğla

Hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının 25 derece kaydedildiği Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'nde yerli ve yabancı turistler sahilleri doldurdu.

Akçapınar, Çınar ve Turnalı sahillerinde güneşlenen turistler denize girerek serinledi.

Gökova Körfezi'ne dökülen Kadın Azmağı Deresi'nde düzenlenen turlara katılanlar teknelerle dereyi gezdi.

Akyaka'da eğitim gören yerli ve yabancı sörf tutkunları uçurtma ve rüzgar sörfü yaptı.

Hava sıcaklığının 36, deniz suyu sıcaklığının ise 27 derece ölçüldüğü Bodrum ilçesinde de tatilciler Kumbahçe, Gümbet, Bitez, Ortakent, Paşatarlası, Türkbükü, Torba, Gündoğan sahillerinde yoğunluk oluşturdu. Sıcaktan bunalanlar sık sık denize girerek serinlemeye çalıştı.

Bazı tatilcilerde su sporları istasyonlarındaki etkinliklere katılarak eğlenceli zaman geçirdi.

Marmaris'te ise hava sıcaklığı 36, deniz suyu sıcaklığı 28 derece, nem oranı ise yüzde 52 ölçüldü.


Fotoğraf: Ali Rıza Akkır/AA

Tatilciler Uzunyalı, İçmeler, Turunç ve Kız Kumu plajlarında yoğunluk oluşturdu. Turistler, su sporları istasyonlarından jet ski ve deniz paraşütüne binerek heyecanlı dakikalar yaşadı.

Tatil için Ortaca'nın turistik Dalyan Mahallesi'ni seçenler, günübirlik tekne turlarıyla Dalyan Kanalı'nı gezme ve kaya mezarlarını izleme imkanı buldu. Kanal gezisinin ardından İztuzu kumsalına ulaşan tatilciler denizin tadını çıkardı.

Ölüdeniz yolunda 5 kilometrelik araç kuyruğu

Fethiye ilçesinde gelen tatilciler, Ölüdeniz Mahallesi'ne giden yolda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Mahalledeki Belcekız ile Kumburnu plajlarında sıcak havada serinlemek isteyen tatilciler dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

Macera tutkunu tatilciler ise Babadağ'dan yamaç paraşütüyle atlayış yaparak Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını havadan izleme fırsatı buldu.

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