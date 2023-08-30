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Yaşam

Dalgıçlar Van Gölü'nde Türk bayrağı açtı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde dalgıçlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Van Gölü'nde Türk bayrağı açtı.

Harun Nacar  | 30.08.2023 - Güncelleme : 30.08.2023
Dalgıçlar Van Gölü'nde Türk bayrağı açtı Fotoğraf: Harun Nacar/AA

Bitlis

Doğu Deniz Derneği üyesi 12 dalgıç, Van Gölü'nde 24 metrekare büyüklüğünde Türk bayrağı açarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Dernek Başkanı Cumali Birol, gazetecilere, özgürlük mücadelesinin en büyük zaferlerinden biri olan Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Su Sporları ve Dalgıç Okulu'nda eğitim alan dalgıçlarla Van Gölü'nde Türk bayrağı açtıklarını belirten Birol, "Bayrağımız her yerde dalgalanmaya devam edecek. Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun." dedi.

Dalış Eğitmeni Deniz Konamlı ise "Van Gölü'nde Türk bayrağı açtık. Güzel bir etkinlik oldu. Zafer Bayramı'mız kutlu olsun." diye konuştu.

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