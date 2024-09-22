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Yaşam

Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu

Türkiye'nin farklı illerindeki modifiye araç tutkunları, Tekirdağ'da düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Mesut Karaduman  | 22.09.2024 - Güncelleme : 22.09.2024
Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu

Tekirdağ

Sahil dolgu alanında, Tekirdağ Motor Sporları Derneği tarafından düzenlenen etkinliğine modifiye edilmiş yaklaşık 200 araç katıldı.

Süleymanpaşa Belediyesinin desteklediği etkinlikte "desibel" ve "en güzel modifiye araç" kategorilerinde yarışmalar da yapıldı.

Gün boyu devam edecek yarışmalarda dereceye giren araç sahiplerine kupa ve plaketler verilecek.

Etkinliğe katılan araç sürücüleri tarafından zaman zaman drift gösterisi yapıldı.

Çocuklarıyla alana gelen aileler de araçlarla fotoğraf çektirdi.

Organizasyonu düzenleyen Tekirdağ Motor Sporları Derneği Başkanı Erkan Yavaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, birçok ilden modifiye araç meraklısının kentte buluştuğunu söyledi.

Etkinliğe olan ilginin her sene arttığını ifade eden Yavaş, "Araç sayımız her geçen yıl artıyor. Her aracımız birbirinden güzel. Araçların, yarışmaların yanı sıra bu sene herkesin ilgisini çekecek drift gösterisi yapılıyor. Bu tür etkinliklerin artarak devam etmesi için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.​​​​​​​


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