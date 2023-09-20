Dolar
27.04
Euro
28.93
Altın
1,932.31
ETH/USDT
1,630.40
BTC/USDT
27,102.00
BIST 100
7,859.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Mersin'de koruma altındaki kum zambakları çiçek açtı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, koruma altındaki kum zambakları çiçek açtı.

Hüseyin Hilmi Çömez  | 20.09.2023 - Güncelleme : 20.09.2023
Mersin'de koruma altındaki kum zambakları çiçek açtı Fotoğraf: Hüseyin Hilmi Çömez/AA

Mersin

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü sahilinde çiçek açan kum zambakları için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri bakım çalışması yaptı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Erdemli Şefi Mevlüt Çetin, gazetecilere, kum zambaklarının neslinin tükenme tehlikesi altında olduğunu söyledi.

Kum zambaklarının koparılmaması gerektiğini vurgulayan Çetin, "Kum zambaklarını koparan ve tahrip edenlere 244 bin 315 lira para cezası uyguluyoruz. Kum zambaklarının korunması konusunda tüm halkımızdan duyarlı olmalarını bekliyorum." dedi.

Çetin, belli dönemlerde öğrencilerle kum zambağı ektiklerini de ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beylikdüzü'nde araziye dökülen çöpler tepkilere yol açtı
Okulların ilk haftasında 53 bin 949 servis aracı denetlendi
"8. Gelibolu Maratonu" pazar günü koşulacak
Kırmızı listedeki küçük akbabalar Iğdır'da yoğun popülasyona sahip
Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor

Benzer haberler

Mersin'de koruma altındaki kum zambakları çiçek açtı

Mersin'de koruma altındaki kum zambakları çiçek açtı

Morca Mağarası'nda rahatsızlanan ABD'li dağcının hastanedeki tedavisi tamamlandı

ABD'li dağcının nişanlısı, Türkiye'deki mağaralarda yeni keşifler için sabırsızlanıyor

Mersin'de depremzedeleri "kiralık ev" vaadiyle dolandırdıkları öne sürülen 10 zanlı yakalandı

Mersin'de depremzedeleri "kiralık ev" vaadiyle dolandırdıkları öne sürülen 10 zanlı yakalandı
Rahatsızlandığı mağaradan tahliye edilen ABD'li dağcının tedavisi sürüyor

Rahatsızlandığı mağaradan tahliye edilen ABD'li dağcının tedavisi sürüyor
Mersin'de terör örgütlerine yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı

Mersin'de terör örgütlerine yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet