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Yaşam

Tekirdağ'da özel sektördeki işini bırakan kadın aronya üreticisi oldu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iki yıl önce özel sektördeki işinden ayrılarak aronya yetiştirmeye başlayan Berna Demirtaş, özenle baktığı meyvelerin hasadına başladı.

Mesut Karaduman  | 20.09.2023 - Güncelleme : 20.09.2023
Tekirdağ'da özel sektördeki işini bırakan kadın aronya üreticisi oldu

Tekirdağ

Demirtaş, 2021 yılında 5 yıldır çalıştığı özel sektördeki işinden ayrılarak kendi işini yapmaya karar verdi.

Süleymanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ile görüşen 36 yaşındaki Demirtaş, aranyo üretimi hakkında bilgi aldı.

Karahisarlı Mahallesi'nde bulunan 7 dönümlük tarlasında aronya yetiştiren Demirtaş, özenle baktığı meyvelerin hasadına başladı.

"Alanlar daha çok taze meyve olarak tüketiyor"

Berna Demirtaş, AA muhabirine, 2021 yılında diktikleri aronyanın ilk hasadını yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Bu yıl 500 kilogram civarında ürün almayı beklediklerini ifade eden Demirtaş, "Şimdilik daha çok Tekirdağ'dan sipariş alıyoruz. Alanlar daha çok taze meyve olarak tüketiyor. Ben ileride kuru şekilde veya reçel, marmelat şeklinde de satışını yapmak istiyorum. Burada kendi işimi yapıyor olmak benim için daha iyi oldu. İlaçsız üretim yaptığımız için otla mücadelemiz oluyor. Daha çok otları temizlemek bizi yoruyor. Onun dışında yoğun şekilde hasadımız devam ediyor." dedi.

Demirtaş, "süper meyve" olarak bilinen aronyayı sağlığa faydalı olduğu için tercih ettiğini ve kendi işini yapmaya başladıktan sonra hayattan daha çok keyif aldığını vurguladı.

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