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Yaşam

İnternetten öğrendiği amigurumi tekniğiyle 8 yıldır oyuncak örüyor

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yaşayan Fahriye Koyu, sosyal medyada gördüğü videolarını izleyerek öğrendiği amigurumi tekniğiyle 8 yılda farklı figürlerde birçok oyuncak üretti.

Ersen Berk Çelik  | 20.09.2023 - Güncelleme : 20.09.2023
İnternetten öğrendiği amigurumi tekniğiyle 8 yıldır oyuncak örüyor

Zonguldak

Evli ve iki çocuk annesi 56 yaşındaki Koyu, günlük ev işlerini bitirdikten sonra kalan zamanını değerlendirmek amacıyla sosyal medya üzerinden videolarını gördüğü amigurumi oyuncak yapmaya karar verdi.

Koyu, internetten izlediği videolar ve şans eseri tanıştığı Rus kadından detaylarını öğrendiği amigurumi örgü tekniğiyle 8 yıl önce ilk denemesini yaptı.

Zaman içinde kendini geliştiren Koyu, bebek, kedi, köpek, tavşan, inek, ayı, kaplumbağa gibi objeler ördü.

Koyu, örgü oyuncakları sosyal medya aracılığıyla yurt içinde ve yurt dışında ABD, Almanya ve Belçika'da müşterilerine gönderiyor.

"Süpermen ve Batman gibi kahramanlar çok talep görüyor"

Fahriye Koyu, AA muhabirine, ev hanımı olduğu için gündüz ev işleriyle uğraştığını, günün kalan saatlerinde ise organik iplerle hayvan figürleri ve çizgi film karakterleri ördüğünü söyledi.

Genelde Süpermen ve Batman gibi kahramanlara ait objelerin çok talep gördüğünü belirten Koyu, kız bebek figürlerinin de bir o kadar ilgi çektiğini kaydetti.

Şehir merkezindeki Sanat Sokağı'nda standının bulunduğunu aktaran Koyu, ürünlerinin burada beğenildiğini ve bunun kendisini çok mutlu ettiğini anlattı.

Küçük oyuncakları 1-2 günde, büyükleri ise 4-5 günde ördüğünü dile getiren Koyu, gelen talep üzerine her çeşit ürünü yapabildiğini anlattı.

Koyu, Karadeniz Ereğli Mesleki Eğitim Merkezi'nde amigurumi tekniği üzerine kurslara katılarak usta ve usta öğreticisi belgesi de aldığını belirterek, öğretmen eşinin yaptığı çalışmaları beğendiğini ve elinden geldiğince kendisine yardımcı olmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

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