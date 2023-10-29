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Yaşam

Mersin'de güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi

Mersin'in Silifke ilçesinde, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar ile turistler sahilde yoğunluk oluşturdu.

Murat Pancar  | 29.10.2023 - Güncelleme : 29.10.2023
Mersin'de güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi Fotoğraf: Murat Pancar/AA

Mersin

Hava sıcaklığının ekim sonu olmasına rağmen 30 dereceyi bulduğu, deniz suyu sıcaklığının da 25 derece ölçüldüğü ilçede, turizm hareketliliği devam ediyor.

Taşucu Plajı'nda yoğunluk oluşturan yerli ve yabancı ziyaretçiler, kumsalda güneşlendi.

Bazı ziyaretçiler denizde yüzdü bazıları da sahilde yürüyüş yaptı.

Şezlonglarla dolan plajda, tatilciler için tekne turları da düzenlendi.

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