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Yaşam

Melissa Vargas, Malatya'da depremzedelerle buluştu

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Melissa Vargas, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'da depremzedelerle bir araya geldi.

Yeter Erdine  | 10.10.2023 - Güncelleme : 10.10.2023
Melissa Vargas, Malatya'da depremzedelerle buluştu Fotoğraf: Yeter Erdine/AA

Malatya

Vargas, Malatya Park AVM'de düzenlenen etkinlikte, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile birlikte katılımcıların top ve formalarını imzaladı.

Katılımın yoğun olduğu etkinlikte Vargas, vatandaşlara forma verdi.

Daha sonra Mehmet Ali Aydınlar Fen Lisesi’ne geçen Vargas, burada lise öğrencileriyle buluştu.

Teknokent Konteyner Kent'te depremzedelerle bir araya gelen Vargas, bir aileyi konteynerlerinde ziyaret etti.

Yeni Malatyaspor tesislerini de ziyaret eden Vargas’a kulüp başkanı Adil Gevrek takımının formasını verdi.

Vargas, daha sonra Malatyalı olan TVF Başkanı Üstündağ'ın ailesinin Orduzu Mahallesi'ndeki evine ziyarette bulundu.

Üstündağ, AA muhabirine, kendisinin Malatyalı olduğunu ve Melissa'nın da her zaman Malatyalı olduğunu söylediğini ve onun da Malatyalı olduğunu dile getirdi.

Malatya şehrinin depremde acı bir süreç yaşadığını belirten Üstündağ, şöyle devam etti:

"Melissa’nın da Malatyalı olması, Malatyalılığı kabul etmesi dolayısıyla hem bu süreçte moral olmak için geldik ve kucaklaştık. Konteyner kentlere gittik. Okulları ziyaret ettik. AVM'de Malatyalılarla buluştuk. Umut ediyorum ki biraz olsun moral vermişizdir diye düşünüyorum. Eğer mutlu edebildiysek, birazcık yaraları sarabildiysek ne mutlu bize diyorum. Önemli bir süreç var önümüzde. Tekrar bir olimpiyat kaldı. Bu yıl üç şampiyonluk yaşadık. Dünyada örneği olmayan bir derece elde etti voleybol milli takımımız. Bunun daha başındayız, devam edecektir diye düşünüyorum. Umut ediyorum ki bunu da başaracak güçte bir takımız. ‘Sırada ne var’ diye sorulduğunda sırada ne varsa o dedik. Olimpiyatlara gitmek, zaten gidiyoruz. Ama orada derece elde etmek istiyoruz."

Lig'in başladığına değinen Üstündağ, "Dünyanın ve Avrupa'nın en iyi ligi başlıyor artık. Heyecanla voleybol dolu günler yaşamaya başlayacağız. Burada kulüpler artık liglerde, Avrupa şampiyonasında, dünya şampiyonasında mücadele edecekler. Biz artık kulüplerimizi seyredeceğiz. Uluslararası arenada başarı elde etmeleri için var gücümüzle kulüplerimizi destekleyeceğiz. Umut ediyorum ki kulüplerimiz de geçen yıl olduğu gibi Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde iki Türk takımının final oynaması İtalya'da, Dünya Şampiyonası'nda bir Türk takımının final oynaması, bizi gururlandırdı. Voleybol adına gururlandırdı. Türk sporu adına gururlandırdı. Bu gururu devam ettirmek lazım. Bakın bunları yaşadık burada bitmemeli. Biz artık sürdürülebilir olmalıyız. Bunun devamını yaşamalıyız ki bu heyecanı, bu motivasyonu kaybetmeden, bu başarıları yakalamak istiyoruz." diye konuştu.

Vargas: "Bana her zaman Malatyalı diyorlar"

Vargas da Malatya'ya geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Gerçekten benim için çok güzel bir gün. Bütün Malatya'ya, Malatya halkına bana gösterdikleri bu sevgiden dolayı teşekkür etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Federasyon Başkanı Üstündağ Malatyalı olduğu için kendisinin de Malatyalı olmayı seçtiğini dile getiren Vargas, "Aynı zamanda kulübüm Fenerbahçe'de 44 numaralı formayı giyiyordum. Biliyorsunuz 44 numaralı forma Malatya'nın plakası, bu sebeple Malatyalıyım." şeklinde konuştu.

Vargas, takım arkadaşlarının da kendisinin Malatyalı olmasından mutlu olduğunu belirterek,"Bana her zaman Malatyalı diyorlar. Bununla alakalı şakalar yapıyorlar. O yüzden onlar da mutlular." dedi.

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