Karagöl Tabiat Parkı misafirlerini ağırlıyor
Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan Karagöl Tabiat Parkı, ziyaretçilerine doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor.
Ankara
Ankara'ya 68, ilçe merkezine de 28 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkı, günlük yaşamın stresinden uzaklaşmak isteyenlerin tercihi oluyor.
Tabiat parkı doğal orman dokusu, saha içerisinde bulunan volkanik oluşumlu göl ile doğada vakit geçirmek isteyenlerin dikkatini çekiyor.
Özellikle hafta sonu yoğunluğun oluştuğu tabiat parkını ziyaret edenler, yürüyüş ve piknik yaparak keyifli vakit geçiriyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.