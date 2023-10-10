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Yaşam

Karagöl Tabiat Parkı misafirlerini ağırlıyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan Karagöl Tabiat Parkı, ziyaretçilerine doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor.

Hüseyin Yiğiner  | 10.10.2023 - Güncelleme : 10.10.2023
Karagöl Tabiat Parkı misafirlerini ağırlıyor Fotoğraf: Hüseyin Yiğiner/AA

Ankara

Ankara'ya 68, ilçe merkezine de 28 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkı, günlük yaşamın stresinden uzaklaşmak isteyenlerin tercihi oluyor.

Tabiat parkı doğal orman dokusu, saha içerisinde bulunan volkanik oluşumlu göl ile doğada vakit geçirmek isteyenlerin dikkatini çekiyor.

Özellikle hafta sonu yoğunluğun oluştuğu tabiat parkını ziyaret edenler, yürüyüş ve piknik yaparak keyifli vakit geçiriyor.

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