Dolar
27.73
Euro
29.38
Altın
1,853.56
ETH/USDT
1,581.60
BTC/USDT
27,507.00
BIST 100
8,389.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze‘den yayındayız.
logo
Yaşam

Erzurum'un Tortum ilçesinde sonbahar renkleri hakim oldu

Erzurum'un Tortum ilçesi, sonbaharın gelmesiyle sarı, kahverengi ve kızılın tonlarına büründü.

Yunus Hocaoğlu, Hasan Kotan  | 10.10.2023 - Güncelleme : 10.10.2023
Erzurum'un Tortum ilçesinde sonbahar renkleri hakim oldu Fotoğraf: Hasan Kotan / AA

Erzurum

İlçenin yüksek rakımlı bölgelerindeki ağaçlık alanlar, sonbaharla renk değiştirmeye başladı.

Sonbaharın renklerini yansıtan Serdarlı, Bağbaşı ve Şenyurt mahallelerindeki ormanlık bölge dronla görüntülendi.

İlkbaharda yeşile bürünen ve şimdilerde ise sarı, kahverengi ve kızılın tonlarının hakim olduğu bölgede, bazı vatandaşlar da doğa gezintisi yaptı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pençe Harekat bölgesinde yaralanan asker şehit oldu
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "vergi, ceza, harç ve ek MTV'ye ara zam geldi" iddiasını yalanladı
MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlamaya ilişkin 6 sanık hakkında iddianame hazırlandı
Anayasa Mahkemesi "makul sürede yargılanma hakkının ihlali" başvurularını incelemeyecek
Konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM'de

Benzer haberler

Erzurum'un Tortum ilçesinde sonbahar renkleri hakim oldu

Erzurum'un Tortum ilçesinde sonbahar renkleri hakim oldu

Van'da doğaseverler doğal güzellikleriyle ilgi çeken Demirkazık köyünü gezdi

Türkiye Gençlik STK'leri Platformu'nun "Genç Türkiye Forumu" Erzurum'da yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Hedefimiz, olimpiyatlarda da başarılı olmak

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Hedefimiz, olimpiyatlarda da başarılı olmak
Çankırı'da "vargit"ler çiçek açtı

Çankırı'da "vargit"ler çiçek açtı
Depremden etkilenen Türkoğlu'nda köy tipi afet konutları teslimata hazır

Depremden etkilenen Türkoğlu'nda köy tipi afet konutları teslimata hazır
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet