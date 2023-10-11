Dolar
27.73
Euro
29.44
Altın
1,863.59
ETH/USDT
1,556.10
BTC/USDT
27,070.00
BIST 100
8,492.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Ankara’da Türk Tarih Kurumu'nda düzenlenen “Arkeoloji Çalıştayı”nda konuşuyor İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze‘den yayındayız. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşuyor.
logo
Yaşam

Ganos'un eteklerini süsleyen ağaçlar güz renklerine bürünmeye başladı

Tekirdağ'da Ganos Dağı eteklerindeki sonbahar renkleri hem doğaseverleri hem fotoğraf tutkunlarını kendine çekiyor.

Mesut Karaduman  | 11.10.2023 - Güncelleme : 11.10.2023
Ganos'un eteklerini süsleyen ağaçlar güz renklerine bürünmeye başladı Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere ile Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yeniköy mahallelerinde bulunan orman, güz mevsimiyle birlikte yeşil, sarı, turuncu ve kırmızının farklı tonlarıyla göz alıcı güzelliğe kavuştu.

Doğaseverler ile amatör fotoğrafçılar, renk cümbüşünün doğaya ayrı bir güzellik kattığı ormanlık alanda hem yürüyüş yapmanın hem de fotoğraf çekmenin keyfini yaşıyor.

Tekirdağ Fotoğraf Derneği Başkanı Güven Çelik, AA muhabirine, sonbaharın gelişiyle kentteki ormanların eşsiz bir güzelliğe bürünmeye başladığını söyledi.

Fotoğraf tutkunu ve doğaseverlerin ormanlardaki güzelliklerin tadını çıkarttığını ifade eden Çelik, "Tekirdağ her mevsim insanların ilgisini çeken bir yer. Sonbaharın gelmesiyle de ormanlarda yaşanmaya başlayan renk değişimleri insanların ilgisini çekiyor. Özellikle fotoğrafçılar da gelip bu güzellikleri karelerine yansıtıyor. Yeşilden sarıya uzanan tüm renk tonlarını aynı karede bulabilmek mümkün, Herkesin gelip bu güzellikler arasında güzel anılar biriktirmesi gerekiyor." diye konuştu.

Yeniköy sakinlerinden Gülseren Gürkanlar da Tekirdağ'ın her mevsim tatil ve günübirlik geziler için cazip bir bölge olduğunu kaydetti.

Gürkanlar, Ganos Dağı eteklerindeki ormanların sonbaharın gelmesiyle eşsiz bir güzelliğe büründüğünü belirterek "Ormanların güzelliği... Kuş seslerini dinlemek isteyenler buraya gelip buranın tadını çıkarıyor. İnsanlar buraya gelip, bu güzellikleri yaşayıp buradan mutlu ayrılıyor." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Küçükçekmece'de metruk binada çıkan yangın ulaşımı aksattı
Meclisin yarınki gündemi: İsrail-Filistin çatışması
Şehirler arası yolcu otobüsleri sivil polisler tarafından denetleniyor
Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Ganos'un eteklerini süsleyen ağaçlar güz renklerine bürünmeye başladı

Ganos'un eteklerini süsleyen ağaçlar güz renklerine bürünmeye başladı

Tekirdağ'da üretim alanı genişleyen aronyanın hasadı başladı

Erzurum'un Tortum ilçesinde sonbahar renkleri hakim oldu

Düzenli yürüyüş ve yağlı gıdalardan uzak durulması meme kanseri riskini azaltıyor

Düzenli yürüyüş ve yağlı gıdalardan uzak durulması meme kanseri riskini azaltıyor
Van'da doğaseverler doğal güzellikleriyle ilgi çeken Demirkazık köyünü gezdi

Van'da doğaseverler doğal güzellikleriyle ilgi çeken Demirkazık köyünü gezdi
Tekirdağlı balıkçılar ağ atmak için poyrazın dinmesini bekliyor

Tekirdağlı balıkçılar ağ atmak için poyrazın dinmesini bekliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet