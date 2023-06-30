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Yaşam

Meke Gölü kurumuş haliyle bile ziyaretçi çekiyor

Konya'nın Karapınar ilçesindeki, adını çevresindeki Meke kuşlarından alan Meke Gölü, yıllar önce kurumuş olmasına rağmen yaz aylarında her gün yüzlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Fatih Arslan  | 30.06.2023 - Güncelleme : 30.06.2023
Meke Gölü kurumuş haliyle bile ziyaretçi çekiyor Fotoğraf: Fatih Arslan/AA

Konya

Dünyanın nazar boncuğu olarak anılan krater gölünü fotoğraflamak için sıraya giriyor.

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının da destek verdiği, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı halen süren, Meke Gölü'ne arıtılmış atık su taşıyacak 8,5 kilometrelik iletim hattı çalışmalarının yapımı ise aralıksız devam ediyor.

Yürütülen proje tamamlandığında günde 7 bin metreküp su akıtılması planlanan görülmeye değer bir ambiyansa sahip olan gölün kısa sürede eski ihtişamlı günlerine döndürülmesi hedefleniyor.

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