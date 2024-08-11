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Yaşam

Meke Krater Gölü'nde Perseid meteor yağmuru

Konya'nın Karapınar ilçesinde ağustos ayının ilk haftalarında başlayan Perseid meteor yağmurları, ilçenin ünlü Meke Krater Gölü'nde gözlemlenmeye devam ediyor.

Fatih Arslan  | 11.08.2024 - Güncelleme : 11.08.2024
Meke Krater Gölü'nde Perseid meteor yağmuru Fotoğraf: Fatih Arslan - AA

Konya

Özellikle 10 Ağustos'u 11 Ağustos'a bağlayan gece, halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen meteor yağmurunun belirgin ve yoğun olacağının belirtilmesi üzerine, Meke Krater Gölü'ne gelen yüzlerce ziyaretçi ve fotoğrafçı, bu doğa olayını büyük bir ilgiyle takip etti.

Ailesiyle görsel şöleni izlemeye gelenlerden İbrahim Verim, "Gerçekten hava çok güzel, ateşimizi yaktık, organik bahçe ürünlerimiz ve ateşte patates ile hem sohbet ediyoruz hem de eşsiz manzaranın tadını çıkarıyoruz." dedi.

Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal da özel geceye katılanlar arasındaydı.

Başkan Önal, "Bu muhteşem doğa olayını Meke Krater Gölü'nde izlemek, Karapınar halkı ve misafirlerimiz için büyük bir mutluluk. Herkesi bu eşsiz manzaraya tanıklık etmeye davet ediyorum." diye konuştu.

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