Mehmetçiklere ailelerinden duygulandıran sürpriz

İSTANBUL - KAAN BOZDOĞAN

İstanbul Boğaz Komutanlığı'nda vatani görevlerini yerine getiren iki Mehmetçik, ailelerinin sürpriz ziyareti karşısında duygusal anlar yaşadı.

İstanbul Boğaz Komutanlığı, vatani görevlerini yaparken aile hasreti çeken iki askere sürpriz yaptı. Tekirdağlı Onbaşı Murat Ulusoy ile Bursalı er Halil İbrahim Bislim'in görevlerini ifa ederken memleketlerinden getirtilen aileleriyle buluşturuldu. Deniz Albay Mehmet Emin Oturmaz'ın teftiş ettiği çıkarma gemisinin (TCG-Ç 138) motor bölümünde görev yapan Onbaşı Ulusoy, rapor verdiği sırada karşısında annesi Zehra ve ağabeyi Uğur Ulusoy'u görünce büyük sevinç yaşadı. Annesi ve ağabeyine sarılarak hasret gideren Ulusoy, sürpriz için komutanlarına teşekkür etti.

Onbaşı Ulusoy, AA muhabirine, yaşadığı sürpriz karşısında çok duygulandığını belirtti. Haziranda ayağından ameliyat olan annesini son kez o süreçte aldığı 3 gün izinde gördüğünü, o dönemden bu zamana annesine hasret kaldığını dile getiren Ulusoy, "Böyle bir sürpriz beklemiyordum. Komutanımla günlük işlerimizi yapıyorduk. Sürpriz karşısında çok mutlu oldum. Ailemi uzun zamandır görmüyordum. Onları görünce çok mutlu oldum, bunun bir tarifi yok şu an benim için." dedi.

Annesiyle bir gün önce telefonda görüştüğünü ancak onların da sürprizden bahsetmediğini anlatan Ulusoy, "Onlar da rollerini çok güzel oynamışlar. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmez ama hiç belli etmediler." ifadesini kullandı.

Ulusoy, herkesin ailesini özleyebileceğini dile getirerek, "Onlar benim canım kanım. Burada vatani görevimizi yapmış olsak da bir parçamız evimizde, yurdumuzda. Annemi görünce sarılmak ve öpmek geldi içimden. Şu an duygularımı anlatamıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

25 yaşındaki Ulusoy, tezkeresine 120 gün kaldığını, vatani görevini tamamladıktan sonra Deniz Kuvvetleri'nde kalmak istediğini sözlerine ekledi.

"Ağlamam dedim ama öyle olmadı"

Oğlunu kucaklayan, saçını okşayarak öpüp koklayan anne Zehra Ulusoy da duygu dolu gözlerle oğluyla sohbet etti.

Eşini 6 yıl önce kalp krizi sonucu kaybeden ve 3 çocuğuna hem annelik hem de babalık yapmaya çalışan 48 yaşındaki anne Ulusoy, oğlunu vatana hizmet ederken görürken duygulandığını ifade etti.

"Şu anki duygularımı nasıl dile getirebileceğimi bilemiyorum. Gerçekten çok mutlu oldum. Büyük oğlumun askerliğine yeri uzak olduğu için hiç gidememiştim. Burası daha yakın olduğu için geldik. Bu oğlumda bu duyguyu da tattım." diyen Ulusoy, kavuşmada emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kendilerine davet geldiğinde çok şaşırdığını vurgulayan Ulusoy, "Komutanlarımız konuyu anlatıp davet ettiklerinde çok şaşırdım. Önceden ben Mehmetçik programını sürekli izliyordum. Askerlerin buluşma anlarını izliyordum, internetten de sürekli izliyorum. Benim favori izlediğim programlardan birisidir. Davet karşısında çok duygulandım. Hemen kardeşimi ve annemi aradım. Oğlumu aradım, gider miyiz diye sordum. Geldik, çok da mutlu olduk." diye konuştu.

Ulusoy, şöyle devam etti:

"Evladımı çok özlemiştim, insan evladını özlemez mi? Özlediğimde fotoğraflarına falan bakıyorum. Genelde her gün arıyor. Bir ara üç dört gün aramamıştı, kafayı yiyecektim. Ağabeyine sordum, denetim için arayamadığını öğrendim. Bir gün aramasa hemen telaş yapıyorum 'acaba bir şey mi oldu' diye. Sarıldığım andaki duyguyu anlatmam çok zor. Normalde sakin bir insanım, 'ağlamam' dedim ama öyle olmadı. Çok farklı bir duygu."

"İnsanın hayatında bir kere karşılaşabileceği bir durum"

27 yaşındaki ağabey Uğur Ulusoy da 2015 yılında İzmir'in Gaziemir ilçesinde vatani görevini tamamladığını, dolayısıyla askerlik yaparken sürprizlerin kişiyi ne kadar mutlu ettiğini iyi bildiğini söyledi.

Ulusoy, şöyle konuştu:

"Annem aradığında böyle böyle bir şey var dediğinde çok şaşırmıştım. 'İstanbul'a gidelim mi?' diye sordu. Ben de, 'tabii ki gidelim, sonuçta bu insanın hayatında bir kere karşılaşabileceği bir durum' dedim. Ben de askerlik yaptım. Uzaktaydım, bir tek kardeşim gelmişti, o da bir günlüğüne gelmişti. İnsan çok özlüyor, askerlik çok farklı bir duygu. Bir yanı iyi bir yanı aileden uzak olduğun için kötü. Onun için daveti aldığımızda sevindim, 'gidelim en azından hatıramız kalsın' istedim. Çok mutlu oldum."

Ulusoy, kardeşinin askere geldikten sonra fiziken toparlandığını ve kilo aldığını kaydetti.

Ulusoy ailesi buluşma sonrasında gemide oturup çay eşliğinde sohbet ederek, hasret giderdi.

Bislim ailesinde "gurur, sevinç ve heyecan" tablosu

Bursalı Halil İbrahim Bislim de komutanlıktaki bir kulede nöbet tutarken şaşkınlık yaşadı. Albay Oturmaz'ı görür görmez tekmil veren Bislim, arkasını döndüğünde babası İsmail Hakkı ile kardeşi Ahmet Faruk ile karşılaştı. Buluşmada baba-oğul ve ağabey-kardeş birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.

Tezkeresine 215 gün kaldığını, ailesini en son Ramazan Bayramı'ndaki dağıtım izninde gördüğünü ifade eden Bislim, "Ben askeriyenin tanıtımı için video çekiliyor sandım. Birden ailemi görünce çok şaşırdım. Komutanlarıma çok teşekkür ediyorum. Babamı özlemiştim, bayağı zamandır göremiyordum ve sonunda gördüm. Sarıldığımda çok duygulandım." şeklinde konuştu.

Bislim de babası ile önceki akşam görüştüğünü, kendisine böyle bir sürprizden bahsedilmediğini, ailesi ile askerlik üzerine konuştuklarını belirtti.

Eşi Emine Bislim'i kalbi heyecana dayanamayacağı için getirmediğini, bu sebepten oğlu Ahmet Faruk ile geldiklerini anlatan 50 yaşındaki 3 çocuk sahibi İsmail Hakki Bislim, "Bu buluşmaya imkan sunan Türk Silahlı Kuvvetlerine teşekkür ediyorum. Aile olarak evladımla hasret giderdim. Beni mutlu etti, çok sevindirdi. Ailem adına tüm komutanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir duyguymuş." ifadesini kullandı.

Bislim, vatana ve millete hizmet eden evlat yetiştirdikleri için gururlu olduklarının altını çizdi.

Oğlunu sağlıklı ve motivasyonu yüksek gördüğünü ifade eden Bislim, oğlunu görebilmenin heyecanıyla gece uyuyamadığı anlattı.

Bislim, şunları kaydetti:

"Şu anda evladım bu nöbeti bizlerin daha iyi yaşamamızı sağlıyor. Başımız bu evlatlarımız sayesinde dik. Ben yurdumuzda nöbet tutan tüm askerler adına da evladıma sarıldım. Yanımda 17 yaşında evladım var. Onu da bu vatan için hazırlıyorum ki yarın öbür gün o da bu vatana böyle hizmetler etsin. Hizmet etsin, nöbet tutsun ki bu milletimizin her zaman başı dik olsun."

Bislim ailesi daha sonra komutanlık yerleşkesinde gezerek sohbet edip, özlem giderdi.

Deniz Albay Mehmet Emin Oturmaz ise askerlerin kendilerine ailelerin emaneti olduğunu, davet karşısında ailelerin büyük mutluluk yaşadığını, aynı zamanda bu buluşmaların askerlerin motivasyonunu da arttırdığını ifade etti.