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Yaşam

Marmara'da umduğunu bulamayan Tekirdağlı balıkçılar Karadeniz'e ağ atıyor

Marmara'da beklediklerini bulamayan Tekirdağ'daki balıkçılar, hamsi ve istavrit umuduyla Karadeniz'e gitti.

Mesut Karaduman  | 29.01.2024 - Güncelleme : 29.01.2024
Marmara'da umduğunu bulamayan Tekirdağlı balıkçılar Karadeniz'e ağ atıyor Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Yeni yılda derya kuzularının peşine düşen balıkçılar limana az miktarda hamsi ve istavritle döndü.

Balıkçılar, Marmara Denizi'nde sezonun beklentinin altında geçmesi dolayısıyla faaliyetlerini Karadeniz'de sürdürüyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, yeni yılın balıkçılık açısından durgun geçtiğini söyledi.

Tekirdağ'da geçimini balıkçılıkla sağlayanların nasiplerini aramak için Karadeniz'e gittiğini ifade eden Pehlivanoğlu, "Balıkçılarımız Karadeniz'de hamsi ve istavrit avcılığı yapıyor. Bu sıralar ağlara daha çok bu balıklar takılıyor. 15 gün daha tekneler Karadeniz'de avlanmayı sürdürecek. Duruma göre eğer Marmara'da balık artarsa buraya gelecekler." dedi.

Pehlivanoğlu, Marmara'da da hamsi ve istavritin artmasının balıkçıları ve vatandaşları sevindireceğini dile getirdi.

Balıkçı Şükrü Ozan Dedeler de yeni yılda Marmara'da umdukları avcılığın yapılamadığını belirterek, "Balık az olduğu için tayfalar da balığın çok olduğu yere gitti. Balık olduğu sürece orada avcılık olacak." diye konuştu.

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