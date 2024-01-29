Dolar
30.35
Euro
32.81
Altın
2,032.93
ETH/USDT
2,245.80
BTC/USDT
41,988.00
BIST 100
8,469.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Sultangazi'de kadınlarla buluşma programında konuşuyor.
logo
Yaşam

Hakkari'de çocuklar kızak ve plastik bidonlarla kayarak eğlendi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çocuklar, kar yağışının ardından kızak ve plastik bidonlarla kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Sıraç Karadeniz  | 29.01.2024 - Güncelleme : 29.01.2024
Hakkari'de çocuklar kızak ve plastik bidonlarla kayarak eğlendi Fotoğraf: Sıraç Karadeniz/AA

Hakkari

Moda Mahallesi'nde toplanan çocuklar, yanlarında götürdükleri plastik bidon ve tahtadan yaptıkları kızaklarla tepelik alandan kaydı.

Zaman zaman düşen çocukların yaşadıkları eğlenceli anlar gülümsetti.

Çocuklardan Muhammet Yalçın, arkadaşlarıyla bir araya gelerek evlerinden getirdikleri bidon ve kızaklarla kaydıklarını söyledi.

Ammar Yanıç da yarıyıl tatilini değerlendirdiklerini belirterek, "Evden getirdiğimiz plastik bidonlarla kaymaya çalışıyoruz. Çok eğleniyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın adı "Çukurova Uluslararası Havalimanı" olarak değişti
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı
Dışişleri Bakanı Fidan: Uluslararası kamuoyunu, 2 milyon insanın yok edilmesini önleyici tedbirler almaya davet ediyorum
Adana'da 1589 deprem konutu şubat sonuna kadar teslim edilecek
Adana'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Benzer haberler

Hakkari'de çocuklar kızak ve plastik bidonlarla kayarak eğlendi

Hakkari'de çocuklar kızak ve plastik bidonlarla kayarak eğlendi

Palandöken Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesinde tedavi gören çocukları ziyaret etti

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kar altında kayak keyfi

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kar altında kayak keyfi
Yüksekova'da yıllardır göç etmeyen leyleklere köylüler sahip çıkıyor

Yüksekova'da yıllardır göç etmeyen leyleklere köylüler sahip çıkıyor
Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de 381 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de 381 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet