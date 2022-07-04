Dolar
16.78
Euro
17.48
Altın
1,806.73
ETH/USDT
1,106.30
BTC/USDT
19,724.00
BIST 100
2,405.98
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Malatya'da okul çatısının onarımı yavru kuşlar için durduruldu

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir ilkokulun çatı onarımı kırlangıç yuvalarının fark edilmesi nedeniyle durduruldu.

Kadir Aydın   | 04.07.2022
Malatya'da okul çatısının onarımı yavru kuşlar için durduruldu Fotoğraf: Kadir Aydın/AA

Malatya

Doğanşehir ilçesinde okulların tatile girmesiyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce okullarda yenileme çalışması başlatıldı.

Gövdeli Mahallesi'ndeki Karadut İlkokulunun çatı yenileme çalışması yapılırken, çatıdaki yuvalarda kırlangıç yavruları fark edildi.

Okul yönetimi durumu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirerek çalışmalara yavrular yuvalardan uçuncaya kadar ara verdi.

Doğanşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler, AA muhabirine, 17 Haziran'da okulların kapanmasıyla ilçe genelinde tüm okullarda bir sonraki eğitim öğretim yılının hazırlıklarına başladıklarını söyledi.

Güler, bu kapsamda okulların boya badana işlerini, çatı tamiratları ve tadilat işlerini yapmaya gayret ettiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Şu an önünde bulunduğumuz okul da Gövdeli Mahallemizde bulunan birleştirilmiş sınıflı bir köy okulumuz, 12 öğrencisi var. Bu okulumuzun çatısında birtakım sıkıntılar vardı. Çatıyı değiştirmek için ustalar çatıya çıktığında çatıda çok sayıda kuş yuvası olduğunu ve bunların içerisinde yavruların bulunduğu görüldü. Doğaya ve canlıya verdiğimiz önemden dolayı yavrular yuvadan uçuncaya kadar çatıdaki çalışmamıza ara verme kararı aldık. Yavrular yuvadan uçtuktan sonra okulumuzdaki çatı onarımını tamamlayacağız ve 12 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılına okulumuzu eksiksiz hazırlayarak öğrencilerimizin hizmetine sunacağız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Demir Yumruk' operasyonunda Erol Evcil'in de arasında bulunduğu 5 kişi tutuklandı
Türk ve Ukrayna askeri heyetleri bölgesel savunma ve güvenlik konularını görüştü
Düzce'de selden etkilenen dere yatakları ve köy yollarında çalışmalar sürüyor
Türkiye'den, İtalya'da buz kütlesi çökmesi sonucu ölenler için taziye mesajı
Bozkurt'ta binalarla caddeleri temizleme çalışmaları sürüyor

Benzer haberler

Malatya'da okul çatısının onarımı yavru kuşlar için durduruldu

Malatya'da okul çatısının onarımı yavru kuşlar için durduruldu

Malatya'daki Kemal Sunal anı odası ziyaretçilerini ağırlıyor

Karabük selin izlerini silmeye çalışıyor

Selden zarar gören Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı ziyarete kapatıldı

Selden zarar gören Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı ziyarete kapatıldı
Koruyucu ailesi oldukları evlatlarıyla hayatları değişti

Koruyucu ailesi oldukları evlatlarıyla hayatları değişti
Karahantepe geçici çatıyla korunma altına alınacak

Karahantepe geçici çatıyla korunma altına alınacak