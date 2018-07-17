Mahallenin kedileri muhtar yolu bekliyor

Mahallesindeki sokak kedilerini 5 yıldır her gün kasaptan aldığı ciğerle besleyen muhtarın, otomobilini sesinden tanıyan ve aracının etrafını saran onlarca kedi ile kurduğu sevgi bağı, büyük takdir alıyor.

Fotoğraf: AA/Abdullah Coşkun

KONYA - Mithat Korkusuz

Konya'nın Karapınar ilçesinde muhtar Yaşar Karabacak, 5 yıldır mahalledeki sokak kedilerini her gün kasaptan aldığı ciğerle besliyor.

Zafer Mahallesi Muhtarı Karabacak'ın, iş dönüşü otomobilini sesinden tanıyan ve koşarak bir anda aracının etrafını saran yaklaşık 35 kedi ile kurduğu sevgi bağı, mahalle sakinlerinden de büyük takdir görüyor.

Aynı zamanda çay ocağı işleten Karabacak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kedilerle arasındaki dostluğun 5 yıl önce bir anne kedinin üç yavrusunu evinin önüne bırakması ile başladığını söyledi.

"İş dönüşü sokakta kediler yolumu gözlüyor"

Kedileri beslemeye başladığını, zamanla baktığı kedi sayısının arttığını anlatan Karabacak, "Evimin önünde kedi sayısı sürekli arttı. Sokakta kedilerin sayısı 35’i buldu. Onlarla yakından ilgilendiğim için hiç pişman değilim. Çok mutlu oluyorum." dedi.

Karabacak, her gün kasaptan 15-20 liralık ciğer alıp kedilere getirdiğini belirterek, "Kediler her akşam aynı saatte evimin bahçe duvarına çıkarak beni bekliyor. Otomobilin sesini duyunca yola çıkıp beni karşılıyorlar. Araçtan iner inmez de çevremi sarıyorlar. İnip yiyeceklerini ellerimle veriyorum. İşin garip tarafı, başka bir kimsenin yiyeceğini de yemiyorlar. Belli bir saatim var, o saatte bütün sokak kedileri yolumu gözlüyor. Sabah erkenden işe gidiyorum, etrafta bir tane kedi yok ama akşam iş dönüşü sokakta kediler yolumu gözlüyor." diye konuştu.

"İmkanım olsa bütün sokak hayvanlarını beslemek isterdim" diyen Karabacak, son zamanlarda medyada gördüğü hayvanlara kötü muamele haberlerinin kendisini çok rahatsız ettiğini vurguladı.

Hayanlara bu tür davranışta bulunanları kınadığını dile getiren Karabacak, şöyle devam etti:

"Sokak hayvanları da Allah'ın yarattığı varlıklar. Onlara sevgi ile yaklaşmalıyız. O kedilerin beni karşılamaları, otomobilin çevresinde beni beklemeleri mutluluktan öte bir duygu. Bunları öğretmedim ve eğitmedim. 'Bunları yapın' demedim. Sanırım aramızda karşılıklı bir iletişim ve sevgi var. 5 yıldır kedilere bakıyorum. Yaz kış sürekli besliyorum. Kedilere bakmaya başladıktan sonra sanırım çok dua aldım. Çay ocağı işletiyorum. Bu kedilere bakmaya başladıktan sonra işlerim açıldı, 24 saat çalışmak bile az gelmeye başladı. Ömrümün sonuna kadar sürdüreceğim. Elimde olsa ilçenin tüm kedilerine yiyecek dağıtacağım ama imkanım bu kadarına yetiyor."

Karabacak, kedilere sahip çıkmasına ailesinin de büyük destek verdiğine işaret ederek, "Eşim ve çocuklarım bana hep destek oldu. 'Niye böyle yapıyorsun' diye tek cümle serzenişleri olmadı. 'Doğru yapıyorsun' diye bana moral verip yanımda oldular." ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri de muhtar Karabacak’ın örnek davranışını memnunlukla karşıladıklarını dile getirdiler.