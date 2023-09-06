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Konya'da 40 metre çapında, 70 metre derinliğinde obruk oluştu

Karapınar'ın Küçükbece yaylasında yaşayan çiftçilerden Ali Yüksel, "Bu obruk, gördüğüm en büyük ve korkunç olanı, yani yanına yaklaşamıyorsun. Göçme devam ediyor, dünden bu yana giderek açılıyor. Az önce de büyük gürültü duyduk." dedi.

Abdullah Doğan  | 06.09.2023 - Güncelleme : 06.09.2023
Konya'da 40 metre çapında, 70 metre derinliğinde obruk oluştu Fotoğraf: Fatih Arslan/AA

Konya

Konya'nın Karapınar ilçesinde, yaklaşık 40 metre çapında, 70 metre derinliğinde obruk oluştu.

İlçenin Küçükbece Yaylası Ölmezlik mevkisinde çapı yaklaşık 40 metre, derinliği ise 70 metreyi bulan obruğu görünler, durumu yetkililere bildirdi.

Bölgede yaşayan Ali Yüksel, AA muhabirine, hayvanlarının yayılımı sırasında çobanın obruk oluştuğunu fark ettiğini söyledi.

Evlerine yakın bir mevkide oluşan obruğu görmeye geldiğinde büyük korku yaşadığını anlatan Yüksel, "Obrukların oluştuğunu görüyoruz. Bundan üç ay önce de buraya yakın arazide obruk oluştu. Ölçmeye çalıştık, metre düştü. Yetkililer, 40 metre çapı ve 70 metre derinliğinde ölçtü. Ancak net olarak ölçemedik. Bu obruk, gördüğüm en büyük ve korkunç olanı, yani yanına yaklaşamıyorsun. Göçme devam ediyor, dünden bu yana giderek açılıyor. Az önce de büyük gürültü duyduk." diye konuştu.


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