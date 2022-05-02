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Yaşam

LÖSEV'den lösemili çocuklar için bayram programı

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından çeşitli illerde düzenlenen bayram etkinliklerinde, lösemi ve çocukluk çağı kanserleriyle mücadele eden minikler, dans gösterileri ve oyunlarla eğlendi.

Ahmet Sertan Usul   | 02.05.2022
LÖSEV'den lösemili çocuklar için bayram programı

Ankara

LÖSEV'den yapılan açıklamaya göre, çocuklar ve aileleri, LÖSEV'in Ankara'daki merkezinde ve ofislerinin bulunduğu illerde yapılan bayram etkinliklerinde bir araya geldi, masal kahramanları ve palyaçolarla oyunlar oynayıp dans etti.

Ankara'daki etkinlikte konuşan LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya Ünver, hastalara hem maddi hem manevi destek verdiklerini belirtti.

Çocuklar ve ailelerinin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Ünver, tek dileklerinin tüm hastaların şifa bulması olduğunu kaydetti.

Başkentteki LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi'nde tedavisi devam eden lösemili çocuklar ile aileleri de bayramı hastanede karşıladı. Burada düzenlenen bayram programında, LÖSANTE yönetim kurulu üyeleri, doktorlar ve hemşireler, çocuklara bayram hediyeleri verdi.

Çocuklar, balon uçurarak sağlıklarına kavuşmayı diledi.

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