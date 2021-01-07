Euro
9.02
Dolar
7.34
BIST 100
1,514.39
Altın
1,918.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır annelerini ziyaretinde konuşuyor.
logo
Yaşam

Küre Dağları Milli Parkı'nda 5 yeni mağara tespit edildi

Bartın'da, Küre Dağları Milli Parkı'nda 5 yeni mağara belirlendi.

Akif Yaman   | 07.01.2021
Küre Dağları Milli Parkı'nda 5 yeni mağara tespit edildi

Bartın

Bartın ve Kastamonu sınırları içerisinde yer alan Küre Dağları Milli Parkında, Ulus ve Köylerine Hizmet Derneğinin "Ulus İlçemizde Mağara Araştırmaları Projesi" kapsamında yürütülen "mağara keşfi-araştırma-inceleme-raporlama ve haritalandırma" çalışmalarında yapılan keşiflere yenisi eklendi.

Anadolu Speleoloji Grubu Derneği (ASPEG) mensubu 9 araştırmacının milli parkta gerçekleştirdiği son araştırmada, 3 yatay, 2 dikey yeni mağara tespit edildi.

Mağaralarda 5 gün boyunca inceleme yapan ekibin elde ettiği bulguları rapor haline getireceği öğrenildi.

Ulus ve Köylerine Hizmet Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Satı Lütfi Okçu, gazetecilere, Küre Dağları Milli Parkı tampon bölgesinde kalan 26 köyde ve Drahna Vadisi'nde turizm amaçlı kullanmak amacıyla yeni alanları belirlemeye çalıştıklarını söyledi.

Milli parkta çok sayıda kireç taşı mağarası olduğunu dile getiren Okçu, "Önceki yıllarda da ASPEG bölgemizde keşif, haritalandırma ve raporlama çalışmalarını yapmıştı. Bu mağaralarımız literatüre girebilecek önemli mağaralar olduğu için burada yapılan çalışmaların çok önemli olduğuna inanıyoruz." dedi.

Bölgede yeni mağaraların keşfinin sevindirici olduğunu vurgulayan Okçu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu mağaralar literatüre girerken bir yandan da turizme kazandırılıyor. Örneğin daha önce keşfi yapılan Kemerli Mağarası'na Milli Park Müdürlüğünce seyir terası oluşturuldu. Tabii ki yeni mağaraların keşfi bölgemizin tanınırlığı ve turizm potansiyelini artırıyor. Dernek olarak bu tür çalışmalar ve keşifler için sahadaki tüm faaliyetlere elimizden gelen desteği sunuyoruz. Yapılan her çalışmanın bölgemiz için büyük önemi var."

Okçu, keşfedilen mağaralarla ilgili raporlamaların 15 gün içinde tamamlanacağını, bunun kamuoyuyla paylaşılacağını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gallerli bilim insanları Kovid-19 için akıllı aşı cihazı geliştiriyor
Almanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 1070 kişi hayatını kaybetti
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic Kovid-19 aşısı yaptırdı
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 103 kişi hayatını kaybetti
Hastanelerde yapılacak Kovid-19 aşı uygulamalarına yönelik tedbirler ve uygulama esasları belirlendi

Benzer haberler

Küre Dağları Milli Parkı'nda 5 yeni mağara tespit edildi

Küre Dağları Milli Parkı'nda 5 yeni mağara tespit edildi

100 milyon yıl öncesine ait yeni bir çiçek türü keşfedildi