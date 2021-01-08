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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli konuşuyor
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Yaşam

Hamsinin yerini barbun aldı

Hamsi avına 10 gün süreyle yasak getirmesi sonrası kilogramı 25 liraya düşen barbun tezgahları şenlendirdi.

Gökhan Zobar   | 08.01.2021
Hamsinin yerini barbun aldı

Edirne

Balıkçı tezgahlarında azalan hamsinin yerini barbun (barbunya) aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının Karadeniz'de avlanan hamsilerde yasal avlanabilir boy uzunluğunun altındakilerin oranının artması nedeniyle hamsi avına 10 gün süreyle yasak getirmesi sonrası tezgahlarda en çok barbun tercih edilmeye başladı.

Bol avlanmasıyla barbunun kilogram fiyatı 25 liraya kadar geriledi. Az miktarda bulunan hamsinin kilogramı ise 40, kolyoz 25, çipura 60, levrek 70 liradan satılıyor.

Edirne Balık Pazarı balıkçılarından Feridun Bistren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz ve Marmara'da balıkçı teknelerinin limanlara bol barbunya ile döndüğünü ve bu türün fiyatının düştüğünü söyledi.

Tezgahlarda her bütçeye uygun balık olduğunu aktaran Bistren, "Hamsinin alternatifi olarak barbun, kolyoz, levrek ve çupra var. Barbun akını var. Karadeniz'den gelen barbunlar var. Barbunun fiyatı uygun olduğu için vatandaşlar tercih ediyor. Aynı zamanda kolyoz akını da başladı. Normalde kilosu 35 lirayken 25 liraya düştü." şeklinde konuştu.

Balıkçı Hamza Köksoy da barbunun fiyatıyla tezgahları şenlendirdiğini ifade etti.

Köksoy, hamsideki av yasağının ilerleyen dönemde balığın bollaşmasını sağlayabileceğini dile getirdi.

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