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Yaşam

Kulübün berber başkanı şampiyonluk kupasını iş yerinde sergiliyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde gönül verdiği takıma 3 yıldır başkanlık yapan berber Ramazan Durut, 11 yıl aradan sonra Amatör Süper Lig'e çıkan takımının şampiyonluk kupasını iş yerinde sergiliyor.

Hüseyin Yiğiner   | 14.01.2023
Kulübün berber başkanı şampiyonluk kupasını iş yerinde sergiliyor Fotoğraf: Hüseyin Yiğiner/AA

Ankara

1959'da kurulan ve 2012'de 1. Amatör Lige düşen Çubukspor 1959 Futbol Kulübü, 8 Ocak Pazar günü sahasında Solfasol Spor ile yaptığı maçı 6-0 kazanarak 11 yıl sonra Amatör Süper Lig'e çıktı.

İlçede berberlik yapan Kulüp Başkanı Ramazan Durut, AA muhabirine, 1. Amatör Lig'e düştükten sonra sahipsiz kalan takımının 2020'de gittiği bir deplasman karşılaşmasında 9-0 yenilmeleri üzerine başkan olmaya karar verdiğini anlattı.

Tıraş yaparak kazandığı gelirden para ayırarak gönüllü gençlerden takımı yeniden kuran Durut, Çubuk Belediyesinin de malzeme ve ulaşım konusunda destek vererek takımın başarısına katkıda bulunduğunu dile getirdi.

Göreve geldiklerinde ilk olarak alt yapıya önem verdiklerini ifade eden Durut, takımdaki başarının sürdürülebilir başarıya dönüşmesi için çalışacaklarını aktardı.

Aldıkları kupayı berber salonunda sergileyen Durut, şunları söyledi:

"Ben yıllardır Çubukspor sevdalısıyım. Çubuk'un çocuklarıyla tamamen takımımızı kurduk. Dış transfer olmadan Çubuk'un çocuklarıyla bu başarıyı elde ettik. Birinci amatörden aldık, süper amatöre çıkarttık. Allah nasip ederse de hedefimiz profesyonellik. Bu iş tamamen gönül işi, sevda işi biz çok seviyoruz futbolu ve takımımızı. Bizim futbol dışında sosyal bir faaliyetimiz yok. Makasla kazanıyoruz, işimizden, dişimizden artırıyoruz ve takımımıza harcıyoruz. Zamanımızdan, ailemizden ödün veriyoruz."

Takımın antrenörü Celal Aydoğan da futbolcuların ve yönetimin özverili çalışmasıyla başarıyı elde ettiklerini ifade etti.

Futbolcu Akif Bulut ise başkan, hoca ve takım arkadaşlarına teşekkür etti.

Futbolculardan Özgür Develi de hoca ve yönetim sayesinde şampiyon olduklarını kaydetti.

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