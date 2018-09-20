Küçük kızın servis çilesi son buldu

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Havva Gazel, "yol bozuk" diye gitmeyi reddeden servis aracı sahiplerinin, İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından ikna edilmesiyle okuluna kavuştu.

Fotoğraf: AA/Uğur Arslan

TEKİRDAĞ

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Havva Gazel isimli öğrenci, "yol bozuk" diye gitmeyi reddeden servis aracı sahiplerinin İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahsin Nalbant tarafından ikna edilmesiyle okuluna gitmeye başladı.

bozuk yolu bahane ederek aracı sahiplerinin İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahsin Nalbant tarafından ikna edilmesiyle okula gitmeye başladı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, konunun gündeme gelmesinin ardından harekete geçen Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahsin Nalbant, küçük Havva Gazel'in okula gidebilmesi için girişimlerde bulundu.

Yapılan görüşmeler sonucu yolun bozuk olduğunu bahane göstererek Havva Gazel'in evine gitmeyi reddeden servis aracı sahipleri ikna edildi.

Ulaşım engeli nedeniyle bir kaç gün okula gidemeyen Havva Gazel, servis aracının evinin önüne kadar gelmesiyle okuluna, öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuştu.

Havva, okula başladığı için çok mutlu olduğunu belirterek kendisine yardımcı olanlara teşekkür etti.

AK Parti Kapaklı İlçe Başkanı Salih Bezgin, AK Parti Tekirdağ Milletvekili ve MKYK üyesi Mustafa Yel'in "sorunu çözün" talimatı üzerine harekete geçtiklerini belirtti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahsin Nalbant ile birlikte servis aracı sahipleriyle görüştüklerini ifade eden Bezgin, konunun tatlıya bağlanmasından Havva'nın yeniden okula kavuşmasından büyük mutluluk duyduklarını aktardı.

Bu devirde insanların yol sorunu yaşamasını anlamakta güçlük çektiklerini dile getiren Bezgin, eve ruhsat veren Kapaklı Belediyesi'nin bu evin yolunu da yapmakla mükellef olduğunu kaydetti.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde servis araçlarının "yol bozuk" diyerek gelmeyi reddettiği için okula gidemeyen 8 yaşındaki Havva Gazel, yaşıtları gibi okula gidebilmek için yetkililerin servis sorununu çözmesini istemişti.

Muhabir: Uğur Arslan