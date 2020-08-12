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Yaşam

Kovid-19 tedbirlerine dikkati çekmek için arabasına maske taktı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşayan esnaf Melih Erakyol, önüne büyük bir maske bağladığı 1973 model Vosvos ile sokaklarda gezerek maske kullanımı konusunda farkındalık yaratmaya çalışıyor.

Turgay Konuralp   | 12.08.2020
Kovid-19 tedbirlerine dikkati çekmek için arabasına maske taktı

İzmir

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşayan esnaf Melih Erakyol, önüne büyük bir maske bağladığı 1973 model Vosvos ile sokaklarda gezerek maske kullanımı konusunda farkındalık yaratmaya çalışıyor.

İlçede mobilyacılık yapan, aynı zamanda Küçük Menderes Vosvos Gönüllüleri Derneğinde başkanlık görevini yürüten Erakyol, bazı vatandaşların maske kullanımı zorunluluğuna uymadığını görünce farkındalık yaratmak için harekete geçti. Erakyol, "Limonata" adını verdiği 1973 model Volkswagen otomobilinin önüne takmak için maske hazırladı.

Maskeyi bağladığı otomobiliyle ilçe sokaklarında gezen Erakyol, çok sayıda vatandaşın dikkatini çekmeyi başardı.

Erakyol, AA muhabirine, insanların Kovid-19 tedbirleri konusunda yeteri kadar titiz davranmadığını söyledi.

"Vosvos'uma maske takarak halkın duyarlılığını artırmak istedim." diyen Erakyol, şöyle konuştu:

"Marttan bu yana maske hayatımızın bir parçası haline geldi. Vaka sayıları artmasına rağmen halkımızın bu konuda duyarlı davranmadığını görüyoruz. Maskesiz dolaşan insanlarımızı görüyoruz. Bu konuda bir nebze bizim de faydamız olursa ne mutlu. Özellikle sağlık çalışanlarımız canla başla bu kadar gayret gösterirken en azından bizim de maske takarak, sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uyarak onlara destek olmamız gerekiyor."

Erakyol, otomobilini görenlerin gülümsediğini, bazı vatandaşların taktıkları maskelerini göstererek selam verdiğini de sözlerine ekledi.

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