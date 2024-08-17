Dolar
33.69
Euro
37.15
Altın
2,508.18
ETH/USDT
2,600.10
BTC/USDT
59,150.00
BIST 100
9,821.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir’in Karşıyaka ilçesinde devam eden orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Karabük’ün Ovacık ilçesinde devam eden orman yangınına müdahale sürüyor. Manisa’nın Salihli ilçesinde devam eden orman yangınına müdahale sürüyor.
logo
Yaşam

Konyalı baba böbreğiyle evinin Neşe'sinin gözlerindeki ışığı parlattı

Konya'da doğuştan böbrek rahatsızlığı bulunan Neşe Aleyna Sayar, rahatsızlığının ilerlemesi üzerine babasından yapılan nakille yaşama bağlandı.

Abdullah Doğan  | 17.08.2024 - Güncelleme : 17.08.2024
Konyalı baba böbreğiyle evinin Neşe'sinin gözlerindeki ışığı parlattı Fotoğraf: Abdullah Doğan / AA

Konya

İki çocukları bulunan Abdullah ile Nihal Sayar çiftinin 17 yaşındaki kızı Neşe Aleyna'ya, doğumundan hemen sonra böbreklerinde kist olduğu belirlendi.

Yıllarca tedavi gören genç kızın rahatsızlığının ilerlemesi üzerine doktorlar böbrek nakli olması gerektiğini bildirdi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Sayar'dan alınan böbrek kızına başarıyla nakledildi.

Mutluluk gözyaşı döktü

Operasyonun gerçekleştirildiği hastanede sekreterlik yapan Abdullah Sayar, AA muhabirine, doğuştan idrarını yapamama şikayeti bulunan kızına böbrek rahatsızlığı teşhisi konulduğunu söyledi.

O günden sonra kızının iyileşmesi için ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Sayar, "Ancak maalesef rahatsızlığı ilerledi ve nakil zorunlu oldu. Benim böbreğimin uyumlu olduğunu öğrendiğimde sevindim, duygulandım. Allah'a şükür tuttu. Mutluyuz, sevinçliyiz." dedi.

Yaşanan süreci anlatırken gözyaşlarını tutamayan Sayar, şöyle devam etti:

"Bir baba olarak zor bir süreç. Gözümü ilk açtığımda kızımı sordum. Gözlerim kızımı aradı. Bir araya gelince sevindik, sarıldık, ağladık. Gözündeki hayat ışığını gördüm. Önceden kızımın gözündeki canlılığı, hayatı göremiyordum ama şimdi görüyorum. Önceden böyle bakmıyordu, soluk bakıyordu. Herkesin organ bağışı yapmasını bekliyoruz. Bir hayat kurtarmak güzel şey. Kızımla sloganımız var, 'Bir boşluk sen doldur. Organ bağışla, hayat kurtar'."

Babasına minnettar

Nakille yüzü tekrardan gülmeye başlayan Neşe Aleyna Sayar ise operasyon sonrası ağrılarının günden güne azaldığını dile getirdi.

Hayatının hastanelerde geçtiğini aktaran Sayar, "Hastaneye sürekli gidip gelmek yorucu oluyordu. Okulumu aksatıyordum. Babam sağ olsun böbreğini verdi. Bundan sonra daha iyi olacağıma inanıyorum. Babama ne kadar teşekkür etsem az kalır." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yumaklı: Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
MSB, 13 helikopterle orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek veriyor
Yangınlara müdahale için hava araçları iki günde 2 bin 134 sorti yaptı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan orman yangınlarına ilişkin açıklama
Van Gölü'nün zemininden 1 milyon 950 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı

Benzer haberler

Konyalı baba böbreğiyle evinin Neşe'sinin gözlerindeki ışığı parlattı

Konyalı baba böbreğiyle evinin Neşe'sinin gözlerindeki ışığı parlattı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet