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Yaşam, insana dair

Bedensel engelli genç, öğrencilik yaptığı üniversitede memur oldu

Hakkari'de doğuştan bedensel engelli Yaşar Gültekin, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (EKPSS) sağladığı başarıyla ön lisans programından mezun olduğu Hakkari Üniversitesinde memurluğa atandı.

Sayim Harmancı  | 17.08.2024 - Güncelleme : 17.08.2024
Bedensel engelli genç, öğrencilik yaptığı üniversitede memur oldu Fotoğraf: Sayim Harmancı/AA

Hakkari

Kıran Mahallesi'nde yaşayan 28 yaşındaki Gültekin'in doğuştan geçirdiği beyin kanaması sonucu sol tarafı kısmi felçli kaldı.

Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle yürüme ve konuşma güçlüğü çeken Gültekin, liseden mezun olduktan sonra eğitim hayatına devam etti.

Yaşadığı zorluklara rağmen 2018'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giren Gültekin, aldığı puanla Hakkari Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çevre Sağlığı Programı'na yerleşti.

Ön lisansını başarıyla tamamlayan Gültekin, iki yıl önce azmederek hazırlandığı EKPSS'de 82 puan alarak üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine memur olarak atandı.

"Asla umudunuzu kaybetmeyin"

Düzenli kitap okuyan, eğitimdeki başarısı ve yaşama sevinciyle çevresindekilere örnek olan Gültekin, AA muhabirine, yaşadığı zorluklar karşısında hiç yılmadığını söyledi.

Rektör Prof. Dr. Ömer Pakiş ve akademisyenlerin kendisine destek çıktığını belirten Gültekin, "Öğrencisi olduğum üniversiteye memur olarak gelmek bayağı güzel bir duygu. Başta Veli ağabey olmak üzere bütün arkadaşlarımın bana karşı yaklaşımı çok iyi. İşte olsun, yemekte olsun, her konuda çok yardımcı oluyorlar." dedi.

Yaşadığı ilde ve eğitim gördüğü üniversitede zorluk çekmediğini dile getiren Gültekin, şunları kaydetti:

"Hocalarımdan, arkadaşlarımdan bayağı destek alıyorum. Dikey Geçiş Sınavı'na girdim. Bölümü 4 yıllığa tamamlayacağım. Durmak yok, yola devam. İlkokuldayken bir öğretmenim bana kitap okumanın ne kadar güzel olduğunu anlatmıştı. Ben de okurken zevk aldım ve okumaya devam ettim. 15 yıldır düzenli kitap okuyorum. Fanatik Beşiktaşlıyım. En büyük hayalim stada gidip maç izlemek. Gençlere sesleniyorum. Asla umudunuzu kaybetmeyin. Emek vererek çalışın. Benim gibi onlarca insan var."

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