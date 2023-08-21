Dolar
27.17
Euro
29.59
Altın
1,889.30
ETH/USDT
1,668.80
BTC/USDT
26,029.00
BIST 100
7,767.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Konya'da aşırı sıcaktan bunalanlar park ve bahçelerde serinledi

Termometrelerin 43 dereceyi gösterdiği Konya'da, sıcaktan bunalan vatandaşlar park ve bahçelere akın etti.

Taner Aydın  | 21.08.2023 - Güncelleme : 21.08.2023
Konya'da aşırı sıcaktan bunalanlar park ve bahçelerde serinledi Fotoğraf: Taner Aydın/AA

Konya

Türkiye genelinde olduğu gibi Konya'da da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, evlerinde bunalan vatandaşlar dışarı kaçarak şehirdeki park ve bahçeleri doldurdu.

Kent merkezinde bulunan Kültür Park içindeki süs havuzunda, ördekler fıskiyelerin altını mesken tutarken, bazı çocuklar da yasak olmasına rağmen süs havuzlarına girerek serinlemeye çalıştı.

Park içindeki termometre 43 dereceyi gösterdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek
ABD Donanması'na ait USS Mount Whitney Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Milli Savunma Bakanı Güler, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'i kabul etti
Depremzedelere 5 ayda 6 milyar 275 milyon lira kira yardımı yapıldı
Antalya'da yüksek nem bunalttı

Benzer haberler

Konya'da aşırı sıcaktan bunalanlar park ve bahçelerde serinledi

Konya'da aşırı sıcaktan bunalanlar park ve bahçelerde serinledi

Ev sahibinin yaklaşık 5 katına çıkardığı kirayı ödeyemeyen aile parkta yaşıyor

Cenevre'nin merkezindeki doğa harikası: İngiliz Bahçesi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet